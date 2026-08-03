Teodora Damian, golghetera Campionatului European Universitar! O nouă performanță pentru senzaționala handbalistă din Alba

Teodora Damian, golghetera Campionatului European Universitar din Italia! O nouă performanță pentru senzaționala handbalistă din Alba

Un nou rezultat excepțional reușit de Teodora Damian (19 ani), extraordinara handbalistă din Alba. Jucătoarea din Războieni-Cetate, legitimată la Minaur Baia Mare a devenit golghetera Campionatului European Universitar, cu 53 de reușite în 6 partide (medie de aproape 9 goluri/meci).

La competiția disputată în Italia, la Salerno, reprezentanta României la feminin, Universitatea Politehnică București, a terminat pe locul 5, iar la masculin, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a cucerit titlul continental.

Teodora Damian, care a fost și căpitanul „tricolorelor” a avut, iarăși, prestații la superlativ. Asta după ce, în urmă cu o lună, în China, la Mondialele Under 20, a fost a doua marcatoare a competiției (55 de goluri), cu 3 titluri de MVP.

În Italia, România a trecut în ordine, formațiile care au reprezentat instituții de învățământ superior Humboldt Berlin (51-14, Damian – 9 goluri), Norvegian University (31-26, Teodora – 12 reușite), University Rouen (41-31, Teo a înscris în 7 rânduri) – care a încheiat pe treapta a doua a podiumului (înfrângere în final cu Hungarian University), terminând prima în grupe. În sferturile de finală a venit singurul eșec, 31-32 cu University Minho (Portugalia), înfrângere conturată în ultimele secvențe (ratarea un contraatac când scorul era egal), Teodora Damian punctând de 7 ori. În disputele pentru locurile 5-8 au venit alte două succese, 48-35 cu University Zagreb (alte 12 goluri pentru handbalista din Alba) și 35-28 cu University Mainz (6 goluri, Damian).

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