Curier Județean

FOTO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate

În perioada 1 – 2 august 2026, Poliția Orașului Cugir a organizat o acțiune, pe raza orașului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor și creșterea siguranței pe drumurile publice, precum reducerea accidentelor rutiere în care sunt implicați conducătorii trotinetelor electrice, bicicletelor, mopedelor și motocicletelor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 36 de verificări de persoane și 36 de verificări de vehicule și au fost constatate 24 de abateri de natură contravențională la normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Respectați regulile de circulație și ajungeți cu bine la destinație, transmite IPJ Alba.

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