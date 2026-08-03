FOTO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate
Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate
În perioada 1 – 2 august 2026, Poliția Orașului Cugir a organizat o acțiune, pe raza orașului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor și creșterea siguranței pe drumurile publice, precum reducerea accidentelor rutiere în care sunt implicați conducătorii trotinetelor electrice, bicicletelor, mopedelor și motocicletelor.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 36 de verificări de persoane și 36 de verificări de vehicule și au fost constatate 24 de abateri de natură contravențională la normele legale privind circulația pe drumurile publice.
Respectați regulile de circulație și ajungeți cu bine la destinație, transmite IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!”
Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!” Jandarmeria Alba a sărbătorit luni, 3 august 2026, avansarea în gradul următor, la termen, a colegilor ofițeri și subofițeri care au îndeplinit toate condițiile legale. doi ofițeri și 32 de […]
FOTO | Exemplu de urmat! Poliția Alba a felicitat un tânăr de 14 ani care a purtat cască pe trotineta electrică: ,,Vă îndemnăm să îi urmați exemplul”
Exemplu de așa da! Poliția Alba a felicitat un tânăr de 14 ani care a purtat cască pe trotineta electrică: ,,Vă îndemnăm să îi urmați exemplul” Un tânăr de 14 ani a fost felicitat de Poliția din Alba după ce a a ales să poarte casca de protecție atunci când s-a deplasat cu trotineta electrică. […]
Caz grav de violență la Galda de Jos: Un bărbat de 30 de ani a fost reținut după ce și-a agresat și violat concubina
Caz grav de violență la Galda de Jos: Un bărbat de 30 de ani a fost reținut după ce și-a agresat și violat concubina Un bărbat de 30 de ani, din localitatea Galda de Jos a fost reținut de oamenii legii după ce, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, ar fi agresat-o fizic […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe drumuri din Hunedoara
O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe...
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: România, campioana europeană a scumpirii motorinei. Țiței românesc, rafinării românești, prețuri ca și cum totul ar veni din import
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: România, campioana europeană a scumpirii motorinei. Țiței românesc, rafinării românești, prețuri ca și cum totul ar...
Știrea Zilei
VIDEO | Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir pe trecerea de pietoni
Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir...
Video | GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi
GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a...
Curier Județean
Foto | Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!”
Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați...
FOTO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate
Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate În perioada 1...
Politică Administrație
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Video | Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm tot!”
Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm...
Opinii Comentarii
Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027 Când începe școala în luna septembrie...
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...