FOTO | Exemplu de urmat! Poliția Alba a felicitat un tânăr de 14 ani care a purtat cască pe trotineta electrică: ,,Vă îndemnăm să îi urmați exemplul”

Exemplu de așa da! Poliția Alba a felicitat un tânăr de 14 ani care a purtat cască pe trotineta electrică: ,,Vă îndemnăm să îi urmați exemplul”

Un tânăr de 14 ani a fost felicitat de Poliția din Alba după ce a a ales să poarte casca de protecție atunci când s-a deplasat cu trotineta electrică.

IPJ Alba a publicat un mesaj pe o rețea de socializare în care îl felicită pe minor. Totodată, aceștia au transmis și un set de reguli pe care cei care folosesc acest mod de transport ar trebui să îl urmeze pentru a evita eventuale accidente nefericite.

,,Fie că vă deplasați cu bicicleta, trotineta electrică sau motocicleta, purtați casca de protecție și respectați regulile de circulație!

Tânărul din imagine a ales să poarte casca de protecție atunci când s-a deplasat cu trotineta electrică. Vă îndemnăm să îi urmați exemplul!

14 ani – Vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice.

Cască – Obligatorie sub 16 ani, atunci când te deplasezi pe partea carosabilă.

Pistă – Unde există pistă pentru biciclete, circulația este permisă numai pe pistă. În lipsa ei, doar pe sectoarele de drum cu viteza maximă admisă de 50 km/h.

Singur – Transportul pasagerilor este interzis. Trotineta electrică este destinată unei singure persoane.

Noaptea – Fără lumini și dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcționare, circulația pe timp de noapte este interzisă.”, se arată în mesajul publicat de IPJ Alba.

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