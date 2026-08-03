Curier Județean

FOTO | Exemplu de urmat! Poliția Alba a felicitat un tânăr de 14 ani care a purtat cască pe trotineta electrică: ,,Vă îndemnăm să îi urmați exemplul”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Exemplu de așa da! Poliția Alba a felicitat un tânăr de 14 ani care a purtat cască pe trotineta electrică: ,,Vă îndemnăm să îi urmați exemplul”

Un tânăr de 14 ani a fost felicitat de Poliția din Alba după ce a a ales să poarte casca de protecție atunci când s-a deplasat cu trotineta electrică.

IPJ Alba a publicat un mesaj pe o rețea de socializare în care îl felicită pe minor. Totodată, aceștia au transmis și un set de reguli pe care cei care folosesc acest mod de transport ar trebui să îl urmeze pentru a evita eventuale accidente nefericite.

,,Fie că vă deplasați cu bicicleta, trotineta electrică sau motocicleta, purtați casca de protecție și respectați regulile de circulație!

Tânărul din imagine a ales să poarte casca de protecție atunci când s-a deplasat cu trotineta electrică. Vă îndemnăm să îi urmați exemplul!

14 ani – Vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice.

Cască – Obligatorie sub 16 ani, atunci când te deplasezi pe partea carosabilă.

Pistă – Unde există pistă pentru biciclete, circulația este permisă numai pe pistă. În lipsa ei, doar pe sectoarele de drum cu viteza maximă admisă de 50 km/h.

Singur – Transportul pasagerilor este interzis. Trotineta electrică este destinată unei singure persoane.

Noaptea – Fără lumini și dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcționare, circulația pe timp de noapte este interzisă.”, se arată în mesajul publicat de IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

3 august 2026

De

Doi ofițeri și 32 de subofițeri de la Jandarmeria Alba au fost înaintați în gradul următor la termen: „Să purtați noul grad cu aceeași verticalitate!” Jandarmeria Alba a sărbătorit luni, 3 august 2026, avansarea în gradul următor, la termen, a colegilor ofițeri și subofițeri care au îndeplinit toate condițiile legale. doi ofițeri și 32 de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

3 august 2026

De

Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor la Cugir: Zeci de persoane, verificate În perioada 1 – 2 august 2026, Poliția Orașului Cugir a organizat o acțiune, pe raza orașului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor și creșterea siguranței pe drumurile publice, precum […]

Citește mai mult

Curier Județean

Caz grav de violență la Galda de Jos: Un bărbat de 30 de ani a fost reținut după ce și-a agresat și violat concubina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

3 august 2026

De

Caz grav de violență la Galda de Jos: Un bărbat de 30 de ani a fost reținut după ce și-a agresat și violat concubina Un bărbat de 30 de ani, din localitatea Galda de Jos a fost reținut de oamenii legii după ce, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, ar fi agresat-o fizic […]

Citește mai mult