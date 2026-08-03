Absolvenții care nu au dat BAC-ul sau nu l-au promovat, termen-limită de depunere a dosarelor la AJOFM pentru indemnizația de șomaj: În ce condiții se acordă banii
Absolvenții care nu au dat BAC-ul sau nu l-au promovat, termen-limită de depunere a dosarelor la AJOFM pentru indemnizația de șomaj: În ce condiții se acordă banii
Absolvenții de liceu din România, care nu s-au înscris la Bacalaureatul 2026 sau nu l-au promovat, mai au foarte puțin timp la dispoziție să se prezinte la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă dacă vor să primească indemnizație.
Înscrierea la Agenția Județeană a Forței de Muncă (AJOFM) în termen de 60 de zile de la absolvirea unei forme de învățământ le dă absolvenților dreptul să primească, timp de 6 luni, indemnizație de șomaj. Deși nu este o sumă mare, pentru mulți tineri aceasta poate fi un sprijin important în perioada în care sunt în căutarea unui loc de muncă.
În cazul absolvenților de liceu care fie nu s-au înscris să susțină examenul de Bacalaureat, fie au făcut-o, dar nu l-au promovat, termenul limită se apropie cu pași repezi. În 4 august expiră cele 60 de zile de la absolvire. Chiar și după această dată există în schimb beneficii în urma înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă.
Unde te înregistrezi, ce documente sunt necesare
Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în baza de date a serviciului public de ocupare se face la agențiile locale/punctele de lucru ale agențiilor județene ale forței de muncă la care este arondată localitatea de domiciliu.
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt următoarele:
– actul de identitate;
– diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii;
– curriculum Vitae;
– declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;
– acord de utilizare a datelor cu caracter personal.
În ce condiții se acordă indemnizația
Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților pentru o perioadă de 6 luni, la cerere. Are un cuantum de 330 lei/lună, iar banii încep să fie virați șomerului la expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii.
O mențiune importantă este aceea că de indemnizație nu beneficiază cei care s-au înregistrat ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și care de asemenea s-au înscris într-o altă formă de învățământ (este cazul absolvenților de școală profesională care se înscriu la liceu, a absolvenților de liceu care se înscriu, fără diplomă de Bacalaureat, la școlile postliceale etc.).
De asemenea, indemnizația se suspendă dacă șomerul între timp se angajează, indiferent de perioada lucrată.
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