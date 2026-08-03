Curier Județean

Caz grav de violență la Galda de Jos: Un bărbat de 30 de ani a fost reținut după ce și-a agresat și violat concubina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

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Caz grav de violență la Galda de Jos: Un bărbat de 30 de ani a fost reținut după ce și-a agresat și violat concubina

Un bărbat de 30 de ani, din localitatea Galda de Jos a fost reținut de oamenii legii după ce, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, ar fi agresat-o fizic pe partenera sa, în vârstă de 28 de ani. 

Ulterior, ar fi întreținut cu aceasta raporturi sexuale împotriva voinței sale.

Conform IPJ Alba, la data de 3 august 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și viol.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 1 august 2026, bărbatul, în vârstă de 30 de ani, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, în timp ce se afla la domiciliul său, ar fi agresat-o fizic pe partenera sa, în vârstă de 28 de ani. Ulterior, ar fi întreținut cu aceasta raporturi sexuale împotriva voinței sale.

De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, acestuia fiindu-i interzis să se apropie de femeie.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și viol.

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