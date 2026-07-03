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Sport

Teodora Damian, senzațională la Mondialele Under 20! Handbalista din Alba, a treia oară MVP și 55 de goluri înscrise pentru România!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 minute

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Teodora Damian, senzațională la Mondialele Under 20! Handbalista din Alba, a treia oară MVP și 55 de goluri înscrise pentru România!

Jucătoarea din Războieni-Cetate și-a luat rămas bun de la competiția supremă la handbal feminin cu o prestație de excepție, 15 goluri înscrise în jocul cu Cehia și al treilea atitlu individual de MVP.

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Reprezentativa Under 20 de handbal feminin a României a încheiat pe locul 11 Campionatul Mondial la acest nivel de vârstă, după 37-32 în această dimineață contra Cehiei.

Internaționala din România, legitimată la Minaur Baia Mare, are șanse majore să prindă primele locurl în ieharhia marcatoaelor competiției din China, cu 55 de goluri înscrise din totalul de 213, adică mai bine de 25 la sută, un procentaj fabulos!

Parcursul României la Campionatul Mondial U20 s-a încheiat în această dimineață, când elevele lui Alin Oprescu au înfruntat Cehia în meciul pentru locurile 11-12. Joi dimineața, reprezentativa noastră a ratat șansa de a lupta pentru locul 9, fiind învinsă la limită de Polonia, 24-25, în meciul pentru locurile 9-10.

România a încheiat grupa preliminară pe locul 2, învinsă de Germania dar victorioasă cu Brazilia și Canada, apoi s-a clasat pe 3 în a doua grupă principală, unde a pierdut cu Spania și a câștigat împotriva Coreei de Sud. Clasarea pe locul 3 în grupa principală a trimis-o la meciurile de clasificare pe locurile 9-12, unde rezultatele au fost cele amintite mai sus.

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