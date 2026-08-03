VIDEO | Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir pe trecerea de pietoni

Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir pe trecerea de pietoni

Un accident rutier mortal s-a produs luni dimineață, 3 august 2026, în jurul orei 07:13, pe Calea Moților din Alba Iulia. Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tir în timp ce traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni.

Momentul impactului a fost surprins de camerele din zonă. Imaginile arată că bărbatul de 73 de ani s-a angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea de pietoni, moment în care a fost lovit de o autoutilitară cu remorcă, condusă de un bărbat din județul Prahova. În urma impactului, victima a fost târâtă câțiva metri și a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Din imaginile video se observă că autoutilitara se afla în apropierea trecerii de pietoni în momentul în care bărbatul a început traversarea. Când pietonul a ajuns în fața autovehiculului, șoferul și-a continuat deplasarea, lovindu-l în plin.

Ce spune Poliția Alba despre accidentul rutier din această dimineață

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 august 2026, în jurul orei 07.13, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii Biroului Rutier s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din orașul Băicoi, județul Prahova, în timp ce conducea o autoutilitară care avea atașată o remorcă, la trecerea pentru pietoni semnalizată și marcată corespunzător, a surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii.

Din nefericire, bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia de către echipajul medical prezent la fața locului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment rutier.

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