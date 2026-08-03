Video | GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi
GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi
O familie din județul Dolj, doi adulți și un copil în vârstă de doar 2 ani au avut nevoie de intervenția jandarmilor deoarece urmând indicațiile GPS ului, au intrat pe un drum forestier, s-au rătăcit și au rămas cu mașina împotmolită în noroi.
La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care după mai multe ore de căutări au identificat persoanele care solicitaseră ajutorul în zona Poiana Muierii. Autoturismul se afla pe un drum forestier greu accesibil. Cei doi adulți și minorul în vârstă de 2 ani au fost găsiți în stare bună, nefiind necesară acordarea de îngrijiri medicale.
Din informațiile primite, aceștia au plecat de la Manastirea Oașa și voiau să ajungă la Craiova. Autoturismul a fost extras cu ajutorul autospecialei din dotare, turiștii au fost însoțiți până pe DN67C, în zona localității Șugag, de unde și-au continuat deplasarea în condiții de siguranță.
Recomandăm tuturor celor pasionați de munte, să acorde atenție deosebită marcajelor de pe traseele montane pe care le parcurg, iar în cazul în care se simt în pericol sau nu mai reușesc să găsească drumul de întoarcere, să apeleze numărul unic de urgență 112.
foto-video: Jandarmeria Alba
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