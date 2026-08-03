Ştirea zilei

Video | GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi

O familie din județul Dolj, doi adulți și un copil în vârstă de doar 2 ani au avut nevoie de intervenția jandarmilor deoarece urmând indicațiile GPS ului, au intrat pe un drum forestier, s-au rătăcit și au rămas cu mașina împotmolită în noroi.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care după mai multe ore de căutări au identificat persoanele care solicitaseră ajutorul în zona Poiana Muierii. Autoturismul se afla pe un drum forestier greu accesibil. Cei doi adulți și minorul în vârstă de 2 ani au fost găsiți în stare bună, nefiind necesară acordarea de îngrijiri medicale.

Din informațiile primite, aceștia au plecat de la Manastirea Oașa și voiau să ajungă la Craiova. Autoturismul a fost extras cu ajutorul autospecialei din dotare, turiștii au fost însoțiți până pe DN67C, în zona localității Șugag, de unde și-au continuat deplasarea în condiții de siguranță.

Recomandăm tuturor celor pasionați de munte, să acorde atenție deosebită marcajelor de pe traseele montane pe care le parcurg, iar în cazul în care se simt în pericol sau nu mai reușesc să găsească drumul de întoarcere, să apeleze numărul unic de urgență 112.

foto-video: Jandarmeria Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir pe trecerea de pietoni

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

3 august 2026

De

Momentul impactului mortal de pe Calea Moților din Alba Iulia: Un pieton de 73 de ani, lovit de un tir pe trecerea de pietoni Un accident rutier mortal s-a produs luni dimineață, 3 august 2026, în jurul orei 07:13, pe Calea Moților din Alba Iulia. Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cum s-a produs accidentul mortal din Alba Iulia în care un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața: Traversa regulamentar strada când a fost lovit de o autoutilitară

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

3 august 2026

De

Cum s-a produs accidentul mortal din Alba Iulia în care un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața: Traversa regulamentar strada când a fost lovit de o autoutilitară Un accident rutier mortal s-a produs luni dimineață, 3 august 2026, în jurul orei 07:13, pe Calea Moților din Alba Iulia. Un bărbat de 73 de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Șofer de 78 de ani, condamnat cu suspendare pentru moartea unui motociclist într-un accident produs la intersecția cu DN 1, în Galda de Jos. Daune morale de 200.000 de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

2 august 2026

De

Șofer de 78 de ani, condamnat cu suspendare pentru moartea unui motociclist într-un accident produs la intersecția cu DN 1, în Galda de Jos. Daune morale de 200.000 de euro Un bărbat de 78 de ani, din Galda de Jos, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru un accident […]

Citește mai mult