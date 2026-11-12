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Tații pot intra în sala de nașteri! Legea care le garantează dreptul de a fi alături de mame a fost promulgată

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

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Tații pot intra în sala de nașteri! Legea care le garantează dreptul de a fi alături de mame a fost promulgată

Viitorii părinți primesc o nouă garanție legală în maternitățile din România. Femeile însărcinate vor putea avea alături persoana aleasă de ele pe tot parcursul travaliului și al nașterii, iar spitalele nu vor mai putea refuza arbitrar accesul însoțitorilor.

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Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele în timpul travaliului și al nașterii, dar și pe durata transferului între secțiile aceleiași unități medicale. Noua prevedere este inclusă într-o lege de modificare a Legii drepturilor pacientului, promulgată miercuri, 11 noiembrie 2026, de președintele Nicușor Dan.

Actul normativ introduce garanții suplimentare pentru protejarea gravidelor în spitalele publice și private, punând accent pe respectarea demnității, a intimității și a dreptului acestora de a beneficia de sprijinul unei persoane apropiate în unul dintre cele mai importante momente ale vieții.

Concret, unitățile medicale vor fi obligate să adopte măsuri organizatorice și tehnice pentru protejarea vieții private a femeilor însărcinate. Printre acestea se numără amenajarea unor spații care să asigure intimitatea și separarea vizuală adecvată în timpul travaliului și al nașterii.

Dreptul de a avea un însoțitor nu este însă unul lipsit de excepții. Accesul persoanei alese de gravidă va putea fi restricționat doar în situații excepționale, dacă există motive obiective, justificate medical sau epidemiologic. O astfel de limitare este permisă atunci când prezența însoțitorului ar putea pune în pericol mama, nou-născutul, personalul medical sau ceilalți pacienți.

Mama și copilul nu vor mai putea fi separați fără justificare

Noua lege aduce schimbări importante și în ceea ce privește îngrijirea nou-născutului. Copilul va avea dreptul să rămână alături de mamă imediat după naștere și pe întreaga perioadă a internării.

Separarea va fi permisă numai în cazuri bine justificate, precum existența unor probleme medicale, riscuri epidemiologice, motive de siguranță sau situații de forță majoră. Orice astfel de decizie va trebui consemnată în documentele medicale.

În plus, spitalele vor avea obligația să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să încurajeze contactul timpuriu dintre mamă și copil, inițierea alăptării și sistemul rooming-in, care presupune cazarea nou-născutului în aceeași cameră cu mama.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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