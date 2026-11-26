DSVSA Alba ia la control toți comercianții de alimente din Cetatea Alba Carolina, de Ziua Națională 2026! Ce vor verifica inspectorii
DSVSA Alba ia la control toți comercianții de alimente din Cetatea Alba Carolina, de Ziua Națională 2026! Ce vor verifica inspectorii
Comercianții care vor vinde produse alimentare în Cetatea Alba Carolina, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, vor fi verificați de inspectorii DSVSA Alba. Mai multe echipe de control vor urmări respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară, de la tonete și rulote până la standurile unde se prepară mici, produse la grătar, clătite, langoși și alte produse. Autoritățile spun că acțiunile au ca scop prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și protejarea sănătății consumatorilor.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba va desfășura, în perioada manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, acțiuni de control la operatorii economici care prepară și comercializează produse alimentare în Cetatea Alba Carolina.
Având în vedere că, în aceste zile, la Alba Iulia, orașul Marii Uniri, sunt așteptate numeroase persoane din toate colțurile țării, DSVSA Alba va mobiliza mai multe echipe de control, obiectivul fiind prevenirea riscurilor care ar putea afecta sănătatea consumatorilor.
În cadrul acțiunilor de control vor fi verificate, în principal:
*deținerea documentelor de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, după caz;
*condițiile de igienă și de întreținere a spațiilor de preparare și comercializare a produselor alimentare, precum și a echipamentelor utilizate;
*proveniența și trasabilitatea materiilor prime și a produselor alimentare;
*condițiile de depozitare și respectarea temperaturilor de păstrare a alimentelor;
*condițiile de preparare, manipulare și comercializare a produselor alimentare;
*respectarea termenelor de valabilitate și a normelor privind etichetarea produselor alimentare;
*alte aspecte care țin de respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.
Controalele vor viza toți comercianții de produse alimentare din Cetatea Alba Carolina, inclusiv cei care își desfășoară activitatea în tonete, rulote, standuri și alte puncte de comercializare, mobile sau fixe, amplasate temporar ori permanent.
Vor fi verificați comercianții indiferent de profilul activității desfășurate, de la cei care comercializează produse alimentare ambalate până la cei care prepară și comercializează mici, produse din carne la grătar, clătite, plăcinte, langoși, kürtőskalács, produse de patiserie, produse de tip fast-food și alte produse alimentare.
DSVSA Alba le reamintește tuturor operatorilor economici că au obligația de a respecta normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, indiferent de caracterul temporar sau permanent al activității desfășurate. În situația în care vor fi constatate neconformități, inspectorii vor dispune măsurile legale.
Scopul acestor acțiuni de control nu este aplicarea de sancțiuni, ci prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și protejarea sănătății albaiulienilor și a tuturor celor care aleg să sărbătorească Ziua Națională a României la Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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