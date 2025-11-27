Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție

Un bărbat, de 29 de ani, din Baia de Arieș, a fost reținut după ce a încălcat măsurile dispuse de ordinul de protecție. S-a apropiat și a intrat în contract cu vecina sa după ce, în trecut, s-a certat și a înjurat-o pe femeie.

La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii din Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 29 de ani, din Baia de Arieș, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, la data de 24 noiembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Câmpeni, la data de 9 octombrie 2025, pentru o perioadă de 2 luni, prin aceea că ar fi purtat discuții cu vecina sa și i-ar fi adresat acesteia expresii jignitoare.

Astfel, bărbatul ar fi încălcat interdicția de a se apropia la o distanță mai mică de 5 metri față de vecina sa și de a o contacta pe aceasta, în orice mod. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI