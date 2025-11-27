Rămâi conectat

Actualitate

Polițiștii din Alba Iulia, percheziții în Cluj, la două persoane bănuite de înșelăciune: Doi tineri au luat peste 20.000 de lei în schimbul unor telefone pe care nu le-au mai predat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Polițiștii din Alba Iulia, percheziții în Cluj, la două persoane bănuite de înșelăciune: Doi tineri au luat peste 20.000 de lei în schimbul unor telefone pe care nu le-au mai predat

Polițiștii din Alba Iulia au efectuat miercuri, 26 noiembrie 2025, percheziții în Cluj, la două persoane bănuite de înșelăciune. Doi tineri au luat peste 20.000 de lei în schimbul unor telefone pe care nu le-au mai predat.

Citește și:  VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat două percheziții domiciliare, pe raza județului Cluj, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, la două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, doi bărbați, de 22 și 24 de ani, din județul Cluj, sub pretextul comercializării de telefoane mobile la un preț avantajos, ar fi pretins și primit de la trei persoane, suma de 20.300 de lei.

Ulterior, după încasarea sumelor de bani, cei doi bărbați nu ar fi predat telefoanele persoanelor vătămate.

Suma de 20.300 de lei, a fost restituită persoanelor vătămate, de către cei doi bărbați.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

27 noiembrie 2025

De

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare. Ministrul Finanțelor: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp” Coaliția de guvernare va relua dezbaterile despre creșterea salariului minim, cel mai probabil, ]n a doua săptămână din decembrie, conform declarațiilor făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Citește și: […]

Citește mai mult

Actualitate

Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă o singură „ținută” de judecător

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 36 de minute

în

27 noiembrie 2025

De

Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ Guvernul pregătește în ședința de joi, 27 noiembrie 2025, aprobarea achiziției de robe pentru 337 de magistrați, asistenți judiciari și grefieri de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Bugetul estimat pentru anul 2026 este de 368.000 de lei. Citește […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Ministrul apărării, prins cu un CV care nu se potrivește cu realitatea: Universitatea spune că nu l-a avut niciodată student. REACȚIA ministrului

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Ministrul apărării, prins cu un CV care nu se potrivește cu realitatea: Universitatea spune că nu l-a avut niciodată student. REACȚIA ministrului Neconcordanțele descoperite recent în CV-urile și prezentările publice ale ministrului apărării Ionuț Moșteanu sunt dublate de o problemă mai gravă: pentru a accesa primele sale funcții în administrația centrală, acesta a declarat studii […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

portofel cu bani portofel cu bani
Actualitateacum 6 minute

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare. Ministrul Finanțelor: „Discuția va avea...
Actualitateacum 36 de minute

Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă o singură „ținută” de judecător

Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ Guvernul pregătește în ședința de joi,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Trenurile Unirii, pregătite să aducă românii din țară la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025. Vor purta numele unor personalități ale vremii

Trenurile Unirii, pregătite să aducă românii din țară la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025. Vor purta numele unor personalități...
Ştirea zileiacum 20 de ore

VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită

Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită Baza...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital

ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat...
Curier Județeanacum 2 ore

Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție

Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 19 ore

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Politică Administrațieacum 21 de ore

FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate

Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
Opinii - Comentariiacum o zi

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea