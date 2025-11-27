Polițiștii din Alba Iulia, percheziții în Cluj, la două persoane bănuite de înșelăciune: Doi tineri au luat peste 20.000 de lei în schimbul unor telefone pe care nu le-au mai predat

Polițiștii din Alba Iulia au efectuat miercuri, 26 noiembrie 2025, percheziții în Cluj, la două persoane bănuite de înșelăciune. Doi tineri au luat peste 20.000 de lei în schimbul unor telefone pe care nu le-au mai predat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat două percheziții domiciliare, pe raza județului Cluj, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, la două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, doi bărbați, de 22 și 24 de ani, din județul Cluj, sub pretextul comercializării de telefoane mobile la un preț avantajos, ar fi pretins și primit de la trei persoane, suma de 20.300 de lei.

Ulterior, după încasarea sumelor de bani, cei doi bărbați nu ar fi predat telefoanele persoanelor vătămate.

Suma de 20.300 de lei, a fost restituită persoanelor vătămate, de către cei doi bărbați.

Cercetările sunt continuate.

