Tânăr de 23 de ani, REȚINUT de polițiști, după ce a fost prins ,,mort de beat” la volanul mașinii, prin Galda de Jos: Avea o alcoolemie de 1,12 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Un tânăr de 23 de ani, ”mort de beat”, a fost prins de polițiști la volanul mașinii, prin Galda de Jos. Avea o alcoolemie de 1,12 mg/l și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din comuna Galda de Jos, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului.

În dimineața aceleiași zile, în jurul orei 09.20, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Viilor din comuna Galda de Jos, un autoturism condus de bărbatul de 23 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

