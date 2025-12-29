Bărbat, REȚINUT după ce a băgat în spital o persoană din Alba Iulia: S-a îmbătat și l-a BĂTUT într-o stație de taxi

Un bărbat din județul Mureș a fost reținut după ce a bătut și băgat în spital un individ din județul Alba. Cei doi se aflau într-o stație de taxi atunci când, pe fondul consumului de alcool, atunci când scandalul a început.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 40 de ani, din orașul Sărmașu, județul Mureș.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 27/28 decembrie 2025, în jurul orei 04.30, în timp ce se afla într-o stație de taxi din municipiul Alba Iulia, împreună cu un bărbat de 38 de ani, din Alba Iulia, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, l-ar fi agresat fizic, pe acesta.

În urma evenimentului, bărbatul de 38 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

