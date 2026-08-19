Curier Județean

Tânăr de 18 ani din Răchita, cercetat de polițiști. A fost prins la volanul unei mașini neînmatriculate, cu numere de la un alt autoturism, în Petrești

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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Tânăr de 18 ani din Răchita, cercetat de polițiști. A fost prins la volanul unei mașini neînmatriculate, cu numere de la un alt autoturism, în Petrești

Un tânăr de 19 ani din Răchita a fost depistat de polițiști în Petrești în timp ce conducea un autoturism care nu era înmatriculat, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare aparțin unui alt autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 august 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Mihai Eminescu din localitatea Petrești, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Răchita, județul Alba.

Din verificări a reieșit că autoturismul nu figurează ca fiind înmatriculat, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare aparțin unui alt autoturism.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

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