Incendiu în satul Răchita, din comuna Săsciori: Focul se manifestă la litiera de pădure

Un incendiu a izbucnit în după amiaza zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026 în comuna Săsciori.

Este vorba de un incendiu la litiera de pădure.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litieră de pădure în Răchita, comuna Săsciori.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 15.53.

Liziera pădurii reprezintă marginea sau limita exterioară a unei păduri, unde aceasta se întâlnește cu un teren deschis.

Litiera de pădure este stratul de la suprafața solului, format din frunze căzute, ace de conifere, ramuri și alte resturi vegetale aflate în descompunere. În timp ce liziera delimitează pădurea, litiera contribuie la formarea humusului, reciclarea substanțelor nutritive și menținerea fertilității solului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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