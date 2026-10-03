Incendiu în satul Răchita, din comuna Săsciori: Focul se manifestă la litiera de pădure
Incendiu în satul Răchita, din comuna Săsciori: Focul se manifestă la litiera de pădure
Un incendiu a izbucnit în după amiaza zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026 în comuna Săsciori.
Este vorba de un incendiu la litiera de pădure.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litieră de pădure în Răchita, comuna Săsciori.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 15.53.
Liziera pădurii reprezintă marginea sau limita exterioară a unei păduri, unde aceasta se întâlnește cu un teren deschis.
Litiera de pădure este stratul de la suprafața solului, format din frunze căzute, ace de conifere, ramuri și alte resturi vegetale aflate în descompunere. În timp ce liziera delimitează pădurea, litiera contribuie la formarea humusului, reciclarea substanțelor nutritive și menținerea fertilității solului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | 1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate
1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, municipalitatea din Sebeș a organizat, în data de 1 octombrie 2026, un eveniment de socializare la care au participat o mie de seniori din Sebeș. Programul artistic pregătit de Centrul Cultural „Lucian […]
Accident în Stremț: Motociclist rănit după coliziunea cu un autoturism
Accident în Stremț: Motociclist rănit după coliziunea cu un autoturism Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localității Stremț. Din primele date, sunt implicate un autoturism și o motocicletă, iar conducătorul motocicletei a suferit leziuni corporale. Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea […]
3 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!” Polițiștii rutieri acționează astăzi, sâmbătă, 3 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi...
Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0”
Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0” „Și la economie Polonia – România este 6-0”, afirmă economistul...
Știrea Zilei
O nouă condamnare la închisoare cu executare pentru un tânăr din Cugir: Manevrele fără permis cu o mașină defectă i-au adus o pedeapsă rezultantă de peste 3 ani
O nouă condamnare la închisoare cu executare pentru un tânăr din Cugir: Manevrele fără permis cu o mașină defectă i-au...
Peste 4 milioane de lei pentru drumul spre Adăpostul de câini din Câlnic! Un vad improvizat peste râul Câlnic, înlocuit cu un pod nou și 763 de metri de drum asfaltat
Peste 4 milioane de lei pentru drumul spre Adăpostul de câini din Câlnic! Un vad improvizat peste râul Câlnic, înlocuit...
Curier Județean
Foto | 1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate
1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate Pentru a marca Ziua Internațională...
Accident în Stremț: Motociclist rănit după coliziunea cu un autoturism
Accident în Stremț: Motociclist rănit după coliziunea cu un autoturism Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au fost sesizați cu...
Politică Administrație
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...