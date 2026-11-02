Care este sporul care poate conta în 2026 la stabilirea punctajului pentru pensie. Primele și orele suplimentare pot conta și ele
Care este sporul care poate conta în 2026 la stabilirea punctajului pentru pensie. Primele și orele suplimentare pot conta și ele
Sporul de vechime poate conta în 2026 la stabilirea punctajului pentru pensie, în special în cazul românilor care au lucrat înainte de aprilie 2001, însă modul în care acesta este valorificat diferă în funcție de perioada în care a fost realizată vechimea.
Pentru anumite perioade anterioare anului 1992, legea stabilește procente care pot ajunge până la 15%, în timp ce ulterior sunt importante informațiile înscrise în carnetul de muncă sau dovedite prin adeverințe.
Citește și: Ce sporuri și venituri se iau în calcul la pensie în 2026: Ce trebuie să știe pensionarii despre recalculare
Sporul de 15% nu înseamnă o creștere cu 15% a pensiei
Este importantă, înainte de toate, o precizare. Un pensionar care se încadrează la procentul de 15% nu primește automat o pensie cu 15% mai mare. Procentele sunt utilizate pentru valorificarea sporului de vechime în cadrul determinării punctajelor aferente perioadelor respective. Legea nr. 360/2023 stabilește explicit procentele aplicabile pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 1992.
Cu alte cuvinte, efectul final asupra pensiei depinde de întreaga situație contributivă a persoanei și nu poate fi calculat prin simpla aplicare a procentului de 15% asupra pensiei aflate acum în plată.
Procentele diferă în funcție de perioada lucrată
Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, CNPP precizează că sporul de vechime se calculează automat conform Legii nr. 360/2023, astfel că nu este necesară dovedirea acestuia printr-o adeverință.
Acestea sunt procentele prevăzute de actuala Lege a pensiilor și prezentate și de Casa Națională de Pensii Publice.
Când apare procentul maxim de 15%
Să presupunem că o persoană ajunsese, în perioada 1 septembrie 1983 – 31 martie 1992, la o vechime totală în muncă mai mare de 20 de ani. Pentru valorificarea sporului de vechime aferent acelei perioade, procentul prevăzut este de 15%.
Dacă vechimea totală era, spre exemplu, de 17 ani, procentul corespunzător aceleiași perioade era de 12%. Pentru o vechime cuprinsă între 10 și 15 ani, procentul este de 9%. Pentru perioada 1 martie 1970 – 31 august 1983, procentele sunt diferite, iar valoarea maximă prevăzută pentru o vechime de peste 20 de ani este de 10%.
Ce se întâmplă după 1 aprilie 1992
Regula se schimbă pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 1992 și 1 aprilie 2001. În acest caz se utilizează sporul de vechime înscris în carnetul de muncă sau cel dovedit prin adeverințe eliberate, în condițiile legii, de angajatori, deținătorii legali de arhive ori operatorii autorizați.
Documentele devin astfel foarte importante, mai ales atunci când anumite venituri nu au fost valorificate anterior.
Primele și orele suplimentare pot conta și ele
Legea nr. 360/2023 a permis valorificarea, în anumite condiții, și a unor venituri sau sporuri nepermanente realizate înainte de 1 aprilie 2001, dacă asupra lor s-a datorat contribuția de asigurări sociale și dacă acestea pot fi demonstrate prin documente care îndeplinesc cerințele legale. CNPP menționează aici venituri nepermanente și venituri lunare brute sau nete care nu fuseseră valorificate anterior.
Așadar, un pensionar care descoperă că anumite venituri contributive din trecut nu au fost luate în calcul poate avea motive să verifice dosarul de pensie și documentele deținute. CNPP include printre actele relevante pentru recalculare adeverințele de vechime și cele privind sporurile.
Important este însă ca sporul de până la 15% să nu fie confundat cu o nouă majorare generală acordată pensionarilor în 2026. Este o regulă de calcul pentru valorificarea vechimii din anumite perioade istorice, iar influența concretă asupra pensiei diferă de la un dosar la altul.
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