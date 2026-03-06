Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026 ca efect al măsurilor din „Legea Bolojan”
Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026
Aproape 370 de cadre didactice au demisionat din învățământul preuniversitar în perioada septembrie–decembrie 2025, se menționează într-un răspuns transmis de Ministerul Educației în urma unei interpelări parlamentare privind efectele modificărilor aduse de așa-numita „Lege Bolojan”, potrivit EduPedu.ro.
„În perioada septembrie–decembrie 2025 au demisionat din învățământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care 114 cadre didactice titulare şi debutante şi 253 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului”, a transmis Ministerul Educației.
În același răspuns, ministerul a precizat că 56 de cadre didactice funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025–2026, potrivit datelor centralizate de inspectoratele școlare.
Dintre acestea, 45 sunt profesori titulari sau debutanți, 11 sunt cadre didactice angajate pe durata viabilității postului.
Ministerul Educației subliniază că posturile didactice sunt constituite la nivelul unităților de învățământ în baza planurilor-cadru și a proiectelor de școlarizare aprobate de inspectoratele școlare.
„Oferta de curriculum la decizia şcolii nu trebuie să ducă la depășirea numărului maxim de ore pe săptămână stabilit prin planurile-cadru de învăţământ”, se mai arată în răspunsul ministerului.
Datele au fost solicitate în contextul noilor reguli privind normele didactice introduse pentru anul școlar 2025–2026.
„Cadrele didactice (…) pot opta, din proprie inițiativă, să nu desfășoare o parte din orele aferente activităților didactice de predare-învățare-evaluare, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale și a vechimii în muncă”, se arată în procedura de constituire a normelor didactice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: „De ce să candidez? România are un preşedinte, un președinte bun
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: „De ce să candidez? România are un preşedinte, un președinte bun Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că va respecta prevederile Constituției și nu intenționează să candideze pentru un nou mandat la conducerea statului. Totodată, aceasta a respins speculațiile potrivit cărora, în viitor, ar […]
Președintele Nicușor Dan referitor la prețul carburanților: „Nu se pune problema ca pe această componentă de taxe și accize să se intervină”
Nicușor Dan referitor la prețul carburanților: „Nu se pune problema ca pe această componentă de taxe și accize să se intervină” Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, 5 martie 2026, referitor la creșterea prețurilor la carburanți, că nu se pune problema ca, pe această componentă de taxe și accize ale statului, să se intervină, menționând […]
Indicatori de performanță pentru directorii din teritoriu de la Apele Române. Ministru: „Performanța instituției trebuie să se vadă în relația cu beneficiarii și în siguranța comunităților”
Indicatori de performanță pentru directorii din teritoriu de la Apele Române. Ministru: „Performanța instituției trebuie să se vadă în relația cu beneficiarii și în siguranța comunităților” Toţi directorii din cele 11 Administraţii Bazinale de Apă şi din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanţă începând din luna […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: „De ce să candidez? România are un preşedinte, un președinte bun
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: „De ce să candidez? România are un preşedinte, un președinte...
Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026 ca efect al măsurilor din „Legea Bolojan”
Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026 Aproape 370 de cadre didactice...
Știrea Zilei
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Începe instalarea sistemului de stocare a energiei. Investiţie de 21 de milioane de euro
Parcul fotovoltaic de la Teiuș: Începe instalarea sistemului de stocare a energiei. Investiţie de 21 de milioane de euro Echipamentele...
VIDEO | Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată. Primar: „Spitalul are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni”
Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, a...
Curier Județean
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge”
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav...
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și sportive din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...