Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026 ca efect al măsurilor din „Legea Bolojan”

Sute de profesori au plecat din sistem în România de la începutul anului școlar 2025-2026

Aproape 370 de cadre didactice au demisionat din învățământul preuniversitar în perioada septembrie–decembrie 2025, se menționează într-un răspuns transmis de Ministerul Educației în urma unei interpelări parlamentare privind efectele modificărilor aduse de așa-numita „Lege Bolojan”, potrivit EduPedu.ro.

„În perioada septembrie–decembrie 2025 au demisionat din învățământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care 114 cadre didactice titulare şi debutante şi 253 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului”, a transmis Ministerul Educației.

În același răspuns, ministerul a precizat că 56 de cadre didactice funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025–2026, potrivit datelor centralizate de inspectoratele școlare.

Dintre acestea, 45 sunt profesori titulari sau debutanți, 11 sunt cadre didactice angajate pe durata viabilității postului.

Ministerul Educației subliniază că posturile didactice sunt constituite la nivelul unităților de învățământ în baza planurilor-cadru și a proiectelor de școlarizare aprobate de inspectoratele școlare.

„Oferta de curriculum la decizia şcolii nu trebuie să ducă la depășirea numărului maxim de ore pe săptămână stabilit prin planurile-cadru de învăţământ”, se mai arată în răspunsul ministerului.

Datele au fost solicitate în contextul noilor reguli privind normele didactice introduse pentru anul școlar 2025–2026. Conform Ordinului ministrului Educației nr. 5.198/2025, cadrele didactice pot opta, din proprie inițiativă, pentru diminuarea normei de predare, însă această decizie implică reducerea proporțională a salariului și a vechimii în muncă. „Cadrele didactice (…) pot opta, din proprie inițiativă, să nu desfășoare o parte din orele aferente activităților didactice de predare-învățare-evaluare, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale și a vechimii în muncă”, se arată în procedura de constituire a normelor didactice. foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

