SURSE: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației

Surse guvernamentale citate de HotNews au declarat că Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministrul al Educației.

Această demisie a venit la solicitarea premierului, au explicat sursele, pentru sursa citată.

HotNews l-a contactat pe Daniel David pentru un punct de vedere, dar acesta nu a răspuns.

Potrivit surselor Edupedu.ro, există discuții la nivel guvernamental pentru ca Educația și Cercetarea să fie conduse de rectorul UVT Marilen Pirtea.

