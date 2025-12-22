SURSE: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
SURSE: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
Surse guvernamentale citate de HotNews au declarat că Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministrul al Educației.
Această demisie a venit la solicitarea premierului, au explicat sursele, pentru sursa citată.
HotNews l-a contactat pe Daniel David pentru un punct de vedere, dar acesta nu a răspuns.
Potrivit surselor Edupedu.ro, există discuții la nivel guvernamental pentru ca Educația și Cercetarea să fie conduse de rectorul UVT Marilen Pirtea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate Guvernul urmează să adopte în următoarea ședință de guvern Ordonanța de Urgență, numită generic ,,Ordonanța trenuleț”. Actul normativ reglementează mai multe măsuri printre care și reglementarea mai multor măsuri, precum valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea […]
Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani din buzunar
Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani din buzunar Finalul lui 2025 aduce o nouă reorganizare a regulilor privind contribuțiile sociale, iar noile prevederi modifică substanțial regimul actual, mai ales pentru cei care până acum beneficiau automat de asigurare medicală fără să […]
Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30 de ani o mai plătești odată”. Comparație cu alte state din UE
Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30 de ani o mai plătești odată”. Comparație cu alte state din UE Profesorul Cristian Păun analizează, într-un text publicat pe o rețea de socializare, creșterea impozitelor pe proprietate din România prin comparație cu practicile din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate Guvernul urmează să adopte...
SURSE: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
SURSE: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației Surse guvernamentale citate de HotNews au declarat că Daniel...
Știrea Zilei
VIDEO | Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa moștenire nepotului meu”
Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa...
Angajații STP Alba Iulia și-au primit o parte din banii restanți. Primarul Gabriel Pleșa: „Toți banii pe care îi vom mai încasa în perioada următoare vor merge către STP”
Angajații STP Alba Iulia și-au primit o parte din banii restanți. Primarul Gabriel Pleșa: „Toți banii pe care îi vom...
Curier Județean
INCENDIU într-un sat din Galda de Jos: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale
INCENDIU într-un sat din Galda de Jos: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale Un incendiu...
FOTO | Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara au fost aerul prin care a respirat”
Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara...
Politică Administrație
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...