Supermarketurile ar putea fi obligate să renunțe la produsele pe care le promovează cel mai mult! Proiectul legislativ a fost depus la Senat
Supermarketurile ar putea fi obligate să renunțe la produsele pe care le promovează cel mai mult!
Un nou proiect legislativ propune limitarea produselor sub marcă proprie din supermarketuri și hipermarketuri la maximum 20% din totalul vânzărilor pentru fiecare categorie de produse.
Conform proiectului, marile lanțuri de retail ar deține o poziție dominantă, care le oferă posibilitatea de a promova agresiv produsele proprii, în defavoarea brandurilor independente și a producătorilor locali.
Prevederile proiectului
Proiectul legislativ prevede impunerea unui plafon de 20% pentru vânzările de produse sub marcă proprie, aplicat fiecărei categorii de produse.
Totodată, comercianții vor fi obligați să transmită anual către Consiliul Concurenței date privind structura vânzărilor, pentru a facilita monitorizarea respectării noilor reguli.
În caz de nerespectare a prevederilor sau de furnizare a unor informații eronate, sunt prevăzute sancțiuni financiare calculate proporțional cu cifra de afaceri, conform stiripesurse.
