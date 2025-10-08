Aurul, mai scump ca oricând: Creșteri rapide și recorduri istorice pe piața globală. Care este acum prețul
Aurul, mai scump ca oricând: Creșteri rapide și recorduri istorice pe piața globală. Care este acum prețul
Prețul aurului a depășit luni pragul simbolic de 500 de lei pe gram, atingând un nou maxim istoric. Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), gramul de aur s-a scumpit cu 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, față de 496,3229 lei cât era cotat vineri, relatează Agerpres.
Cotația metalului prețios a fost impulsionată de datele economice venite din Statele Unite, unde numărul noilor locuri de muncă create în luna august a fost semnificativ mai mic decât se aștepta.
Raportul Departamentului Muncii a arătat doar 22.000 de joburi noi, în timp ce rata șomajului a urcat la cel mai ridicat nivel din 2021. Acest semnal de încetinire economică i-a determinat pe investitori să mizeze pe posibile reduceri de dobândă din partea Rezervei Federale (Fed), notează Bloomberg, citat de Agerpres.
Creștere spectaculoasă pe piața internațională
Luni dimineață, pe piața spot din Singapore, uncia de aur s-a apreciat cu 0,5%, până la un nou record de 3.604,70 dolari, depășind nivelul de vineri, când urcase cu 1,5%. Scăderea randamentelor obligațiunilor și perspectiva unui cost mai mic al împrumuturilor sporesc atractivitatea aurului – activ considerat o investiție de refugiu în perioade de incertitudine.
În ultimii trei ani, aurul și argintul aproape că și-au dublat valorile, pe fondul creșterii riscurilor geopolitice, economice și comerciale. Tensiunile legate de independența Rezervei Federale, amplificate de atacurile politice ale lui Donald Trump, au alimentat și ele cererea pentru metalul galben.
În plus, Banca Centrală a Chinei a raportat că și-a majorat rezervele de aur pentru a zecea lună consecutiv, ca parte a strategiei de a reduce dependența de dolarul american.
Analiștii de la Goldman Sachs Group Inc. estimează că, în cazul în care independența Fed ar fi afectată, iar investitorii ar redirecționa chiar și o mică parte din fondurile plasate în obligațiuni americane către aur, prețul unciei ar putea urca până aproape de 5.000 de dolari.
Leul, evoluție mixtă în raport cu principalele valute
Pe piața valutară, leul s-a apreciat ușor în fața euro și a dolarului american, dar s-a depreciat în raport cu francul elvețian, potrivit cursului BNR de luni.
Euro a fost cotat la 5,0716 lei, în scădere cu 0,13% față de vineri (5,0787 lei).
Dolarul american a coborât la 4,3253 lei, cu 0,48% mai puțin decât cotația anterioară (4,3463 lei).
În schimb, francul elvețian a crescut la 5,4314 lei, de la 5,4106 lei vineri, o apreciere de 0,38%.
