SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara, scor 1-2 (0-2)

În etapa a 11-a din SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Politehnica Timișoara, scor 1-2 (0-2), gruparea bănățeană revenind pe treapta a treia a podiumului (la un punct distanță de poziția secundă, ocupată de FK Csikszereda Miercurea Ciuc).

Politehnica Timișoara a controlat primul mitan, intrând la pauză în avantaj prin golurile marcate de Bianca Ienovan și Ariana Bucșa, iar vizitatoarele au redus diferența prin Melinda Nagy, în actul secund. CSM Unirea: Sara Câmpean/ cpt. – Idelys Vázquez, Elina Coceanovschi, Bianca Banciu, Maria Baciu, Alejandra Sánchez, Lidia Șuveț, Noemi Vincze, Florentina Ancăș, Claudia Bistrian, Sonia Toma. Antrenor Adrian Lopazan.

A fost a doua înfrângere consecutivă a grupării albaiuliene, după 1-3 (0-2) pe „Cetate” cu campioana Farul Constanța (a punctat tot Melinda Nagy). „Alb-negrele” au o serie de 5 jocuri în care nu au câștigat (două puncte acumulate), clasându-se pe penultima poziție a ierarhiei, cu 8 puncte (două succese, două remize și 7 înfrângeri), golaveraj 10-19. Duminică, 16 noiembrie, este partidă internă, la Micești, cu Olimpia Gherla, vecina din clasament (locul 6, 10 puncte).

