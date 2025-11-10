Rămâi conectat

SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara

Dan HENEGAR

Publicat

acum 40 de minute

în

De

SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara, scor 1-2 (0-2)

În etapa a 11-a din SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Politehnica Timișoara, scor 1-2 (0-2), gruparea bănățeană revenind pe treapta a treia a podiumului (la un punct distanță de poziția secundă, ocupată de FK Csikszereda Miercurea Ciuc).

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, remiză prețioasă cu Csikszereda Miercurea Ciuc, la fotbal feminin | Portarul Sara Câmpean, MVP-ul întâlnirii

Politehnica Timișoara a controlat primul mitan, intrând la pauză în avantaj prin golurile marcate de Bianca Ienovan și Ariana Bucșa, iar vizitatoarele au redus diferența prin Melinda Nagy, în actul secund. CSM Unirea: Sara Câmpean/ cpt. – Idelys Vázquez, Elina Coceanovschi, Bianca Banciu, Maria Baciu, Alejandra Sánchez, Lidia Șuveț, Noemi Vincze, Florentina Ancăș, Claudia Bistrian, Sonia Toma.  Antrenor Adrian Lopazan.

A fost a doua înfrângere consecutivă a grupării albaiuliene, după 1-3 (0-2) pe „Cetate” cu campioana Farul Constanța (a punctat tot Melinda Nagy). „Alb-negrele” au o serie de 5 jocuri în care nu au câștigat (două puncte acumulate), clasându-se pe penultima poziție a ierarhiei, cu 8 puncte (două succese, două remize și 7 înfrângeri), golaveraj 10-19. Duminică, 16 noiembrie, este partidă internă, la Micești, cu Olimpia Gherla, vecina din clasament (locul 6, 10 puncte).

Foto: Poli Timisoara

