SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara
SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara, scor 1-2 (0-2)
În etapa a 11-a din SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Politehnica Timișoara, scor 1-2 (0-2), gruparea bănățeană revenind pe treapta a treia a podiumului (la un punct distanță de poziția secundă, ocupată de FK Csikszereda Miercurea Ciuc).
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, remiză prețioasă cu Csikszereda Miercurea Ciuc, la fotbal feminin | Portarul Sara Câmpean, MVP-ul întâlnirii
Politehnica Timișoara a controlat primul mitan, intrând la pauză în avantaj prin golurile marcate de Bianca Ienovan și Ariana Bucșa, iar vizitatoarele au redus diferența prin Melinda Nagy, în actul secund. CSM Unirea: Sara Câmpean/ cpt. – Idelys Vázquez, Elina Coceanovschi, Bianca Banciu, Maria Baciu, Alejandra Sánchez, Lidia Șuveț, Noemi Vincze, Florentina Ancăș, Claudia Bistrian, Sonia Toma. Antrenor Adrian Lopazan.
A fost a doua înfrângere consecutivă a grupării albaiuliene, după 1-3 (0-2) pe „Cetate” cu campioana Farul Constanța (a punctat tot Melinda Nagy). „Alb-negrele” au o serie de 5 jocuri în care nu au câștigat (două puncte acumulate), clasându-se pe penultima poziție a ierarhiei, cu 8 puncte (două succese, două remize și 7 înfrângeri), golaveraj 10-19. Duminică, 16 noiembrie, este partidă internă, la Micești, cu Olimpia Gherla, vecina din clasament (locul 6, 10 puncte).
Foto: Poli Timisoara
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Volei Alba Blaj – „U” Cluj 3-0 în Divizia A1 la volei feminin
Volei Alba Blaj a învins „U” Cluj în etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin, meci disputat în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-20, 25-20, 25-18) Campioana Volei Alba Blaj a trecut de ultima clasată, într-un mod facil, într-o partidă disputată în fața fanilor. Citește și: Campioana Volei Alba Blaj, victorie de serviciu cu […]
SuperLiga Alba, etapa 11: Liderul Viitorul Sântimbru, a șaptea victorie la rând | CS Ocna Mureș, succes dramatic în derby-ul rundei
SuperLiga Alba, etapa 11: Liderul Viitorul Sântimbru, a șaptea victorie la rând | CS Ocna Mureș, succes dramatic în derby-ul rundei, cu gol în minutul 90+5! Dacă primele două clasate, Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos, au continuat seria victoriilor, în schimb CS Ocna Mureș a urcat pe podium după ce s-a impus dramatic […]
Liga 3, Seria 7: CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, eșecuri externe, fără a înscrie, în prima etapă a returului Seriei 7
În prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3, deplasări pentru CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, ambele conjudețene pierzând întâlnirile Cele două conjudețene, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag au avut parte de confruntări dificile, pierzând fără a înscrie Citește și: Liga 3, Seria 7, Metalurgistul Cugir a întors scorul și a învins Progresul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Închisoare pe VIAȚĂ pentru FEMICID: Ministrul Justiţiei cere schimbarea legislației după ce încă o femeie a fost ucisă din gelozie
Închisoare pe VIAȚĂ pentru FEMICID: Ministrul Justiţiei cere schimbarea legislației după ce încă o femeie a fost ucisă din gelozie...
Prime lunare de peste 1.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Statul pregătește un nou pachet de sprijin
Prime lunare de peste 1.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată Tinerii care își găsesc primul...
Știrea Zilei
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți Magia sărbătorilor de...
VIDEO | Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată.” Lecția ei de curaj și profesionalism
Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia
ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente. Un accident rutier a...
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu...
Politică Administrație
VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”
Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Opinii Comentarii
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...