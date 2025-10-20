CSM Unirea Alba Iulia, remiză prețioasă cu Csikszereda Miercurea Ciuc, la fotbal feminin | Portarul Sara Câmpean, MVP-ul întâlnirii

CSM Unirea Alba Iulia, remiză prețioasă cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în SuperLiga feminină | Portarul Sara Câmpean, MVP-ul întâlnirii

CSM Unirea Alba Iulia a reușit un egal prețios, la Micești, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 0-0, o surpriză a etapei pe prima scenă a fotbalului feminin autohton. În prologul etapei a noua din SuperLiga feminină, s-a înregistrat prima remiză a rundei, între Unirea Alba Iulia și FK Csikszereda.

Fetele pregătite din Cetatea Marii Uniri au obținut un punct important, în fața unui adversar extrem de dificil, care ocupa ultima treaptă a podiumului. Sara Câmpean, portarul formației din Alba Iulia, a fost în formă maximă, paradele sale fiind esențiale în menținerea tabelei intacte, dar care le-a costat două puncte importante pe vizitatoare. Este a doua remiză alba consecutivă pentru CSM Unirea Alba Iulia, precedenta fiind la Odorheiu Secuiesc (cu ultima clasată). CSM Unirea: Sara Câmpean/cpt. – Claudia Bistrian, Sonia Toma, Idelys Vasquez, Melinda Nagy, Alejandra Sanchez, Bianca Banciu, Lidia Șuveț, Elina Coceanovshi, Elena Ruvila, Florentina Ancăș. Antrenor Adrian Lopăzan.

Cea mai echilibrată rundă din acest sezon, cu rezultate surpriză la Alba Iulia, dar și a Timișoara (unde Politehnica a pierdut prima poziție în urma remizei cu „lanterna roșie” Vasas Femina). După etapa a noua din SuperLiga feminină urmează o pauză competițională datorată acțiunilor loturilor naționale. CSM Unirea Alba Iulia are două jucătoare convocate la prima reprezentativă pentru amicalul România – Ucraina (marți, 28 octombrie), pe Sara Câmpean și Claudia Bistrian.

CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe poziția a șasea, cu 8 puncte (două victorii, două remize și 5 înfrângeri), golaveraj 8-14. Pe prima poziție a revenit campioana Farul Constanța, tocmai oponentul din etapa viitoare. Partida este prevăzută miercuri, 5 noiembrie, la ora 11.00, pe Stadionul „Cetate”, cu gruparea „alb-neagră” în postura de formație oaspete.

