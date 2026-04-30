SuperLiga Alba, etapa 19: Performanța Ighiu victorie netă cu CS Zlatna | Alte două debuturi de tineri fotbaliști în distribuția lui Selagea

SuperLiga Alba, etapa 19: Performanța Ighiu victorie netă cu CS Zlatna | Alte două debuturi de tineri fotbaliști în distribuția lui Ciprian Selagea

*Performanța Ighiu – CS Zlatna 3-0 (0-0)

În prologul rundei, victorie clară pentru trupa lui Selagea, care a mai avut și 3 bare. Zlătnenii, al doilea joc consecutiv în care pierd și nu înscriu și al cincilea meci fără succes.

Un nou debut la amfitrioni, Andrei Miclea (născut în 2012). În minutul 80, un alt debut în Superliga Elias Hada (15 ani, născut în 2010), după ce săptămâna trecută a înscris în Liga 5 cu Mureșul Gâmbaș;

*vineri, ora 11.00: AFC Micești – Viitorul Sântimbru;

*Sâmbătă, ora 11.00: Inter Unirea – Spicul Daia Română, CS Ocna Mureș – Fortuna Lunca Mureșului; ora 18.00: Sportul Câmpeni – Industria Galda de Jos, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – ACS Oiejdea.

