SuperLiga Alba, etapa 19: Performanța Ighiu victorie netă cu CS Zlatna | Alte două debuturi de tineri fotbaliști în distribuția lui Selagea

SuperLiga Alba, etapa 19: Performanța Ighiu victorie netă cu CS Zlatna | Alte două debuturi de tineri fotbaliști în distribuția lui Ciprian Selagea

În prologul rundei, victorie clară pentru trupa lui Selagea, care a mai avut și 3 bare. 

*Performanța Ighiu – CS Zlatna 3-0 (0-0)

În prologul rundei, victorie clară pentru trupa lui Selagea, care a mai avut și 3 bare. Zlătnenii, al doilea joc consecutiv în care pierd și nu înscriu și al cincilea meci fără succes.

Un nou debut la amfitrioni, Andrei Miclea (născut în 2012). În minutul 80, un alt debut în Superliga Elias Hada (15 ani, născut în 2010), după ce săptămâna trecută a înscris în Liga 5 cu Mureșul Gâmbaș;

*vineri, ora 11.00: AFC Micești – Viitorul Sântimbru;

*Sâmbătă, ora 11.00: Inter Unirea – Spicul Daia Română, CS Ocna Mureș – Fortuna Lunca Mureșului; ora 18.00: Sportul Câmpeni – Industria Galda de Jos, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – ACS Oiejdea.

FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin! O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin | O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin, prevăzut la Timișoara, aceasta în urma câștigării etapei de zonă […]

Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului, marți, 5 mai

Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului (Sibiu), marți, 5 mai Campioanele din Alba vor participa, marți, 5 mai, la faza zonală a Cupei Satelor, Federația Română de Fotbal stabilind ca locație comuna Gura Râului, din județul Sibiu. Citește și: FOTO: Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under […]

VIDEO | Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026

Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj a obținut LOCUL I la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, desfășurată la Deva, marți, 28 aprilie 2026, concurând alături de cele […]

