SuperLiga Alba, etapa 19: CS Ocna Mureș, victorie clară la Zlatna, cu triplă Coltor! Derby la ora 17.00, Industria de Jos – Viitorul Sântimbru!

SuperLiga Alba, etapa 19: CS Ocna Mureș, victorie clară la Zlatna, cu triplă Coltor și două penalty-uri ratate de gazde! Derby la ora 17.00, Industria de Jos – Viitorul Sântimbru!

Marele meci al returului, Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru, este la ora 17.00, sâmbătă, 25 aprilie

CS Zlatna – CS Ocna Mureș 0-4 (0-2)

În prologul rundei, primul meci în nocturnă din retur, victorie netă pentru „Soda dragă”. O triplă Coltor, pe „Minaur”, unde ocnamureșenii au cucerit anul trecut Cupa României. CS Zlatna a pierdut după 4 meciuri imbatabile (3 remize la rând), asta după ce au irosit două penalty-uri: Bălaș (78, șut peste) și Văsuț (90, șut parat de Stângă);

foto: CS Ocna Mureș

