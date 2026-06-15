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Europarlamentarul Mircea Hava, atac dur la Nicușor Dan: „Nu cred să-mi pot aminti un alt personaj politic care să fi reușit atât de rapid să schimbe susținerea în dispreț”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

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Europarlamentarul Mircea Hava, atac dur la Nicușor Dan: „Nu cred să-mi pot aminti un alt personaj politic care să fi reușit atât de rapid să schimbe susținerea în dispreț”

Europarlamentarul Mircea Hava a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că și-a schimbat radical conduita politică după instalarea la Cotroceni și că a transformat rapid susținerea de care se bucura în dezamăgire și dispreț.

Într-un comentariu acid, Mircea Hava a evocat sentimentul de trădare resimțit de o parte a electoratului și a ironizat așteptările celor care l-au susținut pe actualul șef al statului.

„Nicușor, transformă-te!

Dincolo de perfida mașinațiune a trădării, de care mulți am avut parte, nu cred să-mi pot aminti un alt personaj politic care să fi reușit atât de rapid să schimbe susținerea în dispreț.

Ai zice că-n Cotroceni, asemenea unei iude șerpesc programate de „apărătorii interesului național”, și-a primit comanda: Nicușor, transformă-te! E ca și cum am privi startul unui marș al iubitorilor de câini, iar la sosire ne-am trezi cu hingherii.

Culmea e că cei rupți pe genunchiul manipulării și alungați cu anulări de tururi, au acum tot dreptul să spună „Nu vă vine s-o pupați pe frunte pe Lasconi și să-i spuneți cumințenia neamului?””, a afrimat Mircea Hava într-o postare în mediul online.

sursa: Facebook / Mircea Hava

foto – cu rol ilustrativ

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