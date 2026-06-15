Explozie a datoriei publice: România depășește pragul de 60% din PIB
Explozie a datoriei publice: România depășește pragul de 60% din PIB
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Explozie a datoriei publice: România depășește pragul de 60% din PIB
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