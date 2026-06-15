Explozie a datoriei publice: România depășește pragul de 60% din PIB

Datoria administrației publice a continuat să crească într-un ritm alert și a ajuns, în martie 2026, la 1.170 miliarde de lei, față de 1.132 miliarde de lei în februarie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor și consultate de Agerpres.

Raportată la Produsul Intern Brut (PIB), datoria guvernamentală a urcat la 60,2% din PIB, de la 58,2% în luna precedentă, pe baza valorii PIB comunicate de Institutul Național de Statistică la 5 iunie 2026.

Creștere pe segmentul datoriei pe termen lung

Majorarea datoriei a fost determinată în principal de creșterea obligațiilor pe termen mediu și lung, care au ajuns la 1.112 miliarde de lei, comparativ cu 1.073 miliarde de lei în februarie. În schimb, datoria pe termen scurt s-a redus ușor, de la 58,655 miliarde de lei la 58,128 miliarde de lei.

Titlurile de stat domină structura datoriei

Cea mai mare parte a datoriei publice este reprezentată de titluri de stat, care însumau la sfârșitul lunii martie 940,74 miliarde de lei. Valoarea împrumuturilor contractate de stat se ridica la 207,63 miliarde de lei.

În funcție de moneda în care este denominată, datoria în lei totaliza 526,1 miliarde de lei, în timp ce obligațiile în euro ajungeau la echivalentul a 518,79 miliarde de lei. Datoria exprimată în dolari americani era de 122,78 miliarde de lei, echivalent.

Datoria administrației centrale a trecut de 1.145 miliarde de lei

Datele Ministerului Finanțelor arată că datoria administrației publice centrale a crescut la 1.145 miliarde de lei în martie, de la 1.107 miliarde de lei în februarie. Din această sumă, 1.087 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu și lung.

Cea mai mare parte a obligațiilor administrației centrale este contractată în moneda națională, respectiv 506,26 miliarde de lei, și în euro, unde soldul datoriei a ajuns la echivalentul a 513,22 miliarde de lei.

Și administrațiile locale s-au îndatorat mai mult

Datoria administrației publice locale a urcat la 25,4 miliarde de lei, față de 25,21 miliarde de lei în luna precedentă. Aproape întreaga sumă, respectiv 25,39 miliarde de lei, este reprezentată de datorii pe termen mediu și lung.

Datoria internă și cea externă au crescut simultan

La sfârșitul lunii martie, datoria internă a administrației publice se ridica la 582,2 miliarde de lei, în creștere de la 567,4 miliarde de lei în februarie. Aceasta reprezenta 29,9% din PIB, comparativ cu 29,2% în luna precedentă.

Din totalul datoriei interne, 562,07 miliarde de lei reveneau administrației centrale, iar 20,13 miliarde de lei administrațiilor locale.

În același timp, datoria externă a administrației publice a crescut la 588,35 miliarde de lei, de la 564,85 miliarde de lei în februarie, reprezentând 30,3% din PIB. Din această sumă, 583,07 miliarde de lei aparțin administrației publice centrale, iar 5,28 miliarde de lei administrațiilor locale.

Astfel, pentru prima dată în acest an, atât datoria internă, cât și cea externă au depășit fiecare pragul de 29% din PIB, contribuind la urcarea datoriei guvernamentale totale peste nivelul de 60% din produsul intern brut.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)