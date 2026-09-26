Sport

Foto: SuperLiga Alba, campioana Viitorul Sântimbru, demonstrație de forță 4-0 la Ocna Mureș! CSM Aiud, succes net și predarea „lanternei roșii”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

SuperLiga Alba, campioana Viitorul Sântimbru, demonstrație de forță 4-0 la Ocna Mureș! CSM Aiud, succes net și predarea „lanternei roșii”, în etapa a cincea

SuperLiga Alba, derby la Ocna Mureș, adjudecat clar de campioana Viitorul Sântimbru. Același scor a fost și la Aiud, gazdele predând „lanterna roșie” către Spicul Daia Română, după primul suuces stagional!

Citește și: SuperLiga AJF, CSM Aiud, noua „lanternă roșie”, CS Ocna Mureș – primul eșec, CSM Sebeș, locul secund

*CSM Aiud – Spicul Daia Română 4-0 (1-0)

. În duelul ultimelor clasate, aiudenii au repurtat prima victorie stagională, distingându-se veteranul V. Drăgan (39 de ani), cu o dublă, ultimul gol, senzațional, șut de la 30 de metri, în colțul lung. Dăienii, cu 4 eșecuri la rând, au preluat „lanterna roșie”!;

*CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru 0-4 (0-2)

În derby-ul etapei, demonstrație de forță pentru campioană, care a dat lovitura, cu al patrulea joc consecutiv adjudecat, iar „Soda dragă” suferă al doilea insucces succesiv. O victorie indubitabilă, dublă M. Domșa, ocnamureșenii acuzând arbitrajul (ofsaid la golul 3);

Etapa 5, sâmbătă, 26 septembrie, ora 17.00: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, Performanța Ighiu – Inter Unirea, Academia Șona – CSM Sebeș.

Foto: CSM Aiud, Viitorul Sântimbru

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Daria Sibișean, o tânără fotbalistă din Alba Iulia, luptă pentru calificarea la Euro 2027 alături de naționala U17. Cu cine va juca România

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

26 septembrie 2026

De

Daria Sibișean, o tânără fotbalistă din Alba Iulia, luptă pentru calificarea la Euro 2027 alături de naționala U17. Cu cine va juca România Daria Sibișean, fotbalistă din Alba Iulia, se află alături de naționala U17 a României, care luptă pentru calificarea la Euro 2027. Echipa României va întâlni Scoția, Finlanda și Ucraina. Reprezentanții echipei de […]

Citește mai mult

Sport

Foto: România, eșec la debutul lui Hagi, 1-2 cu Suedia, în Liga Națiunilor! Rațiu, pasă de gol, Stanciu, doar ultimele 10 minute

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

25 septembrie 2026

De

România, eșec la debutul lui Gheorghe Hagi, 1-2 cu Suedia, în Liga Națiunilor! Rațiu, pasă de gol, Stanciu, doar ultimele 10 minute România a pierdut la revenirea oficială lui Gheorghe Hagi, pe banca „tricolorilor”, 1-2 (1-2), la Solna cu Suedia, iar revanșa după Mondialul din ’94 se lasă așteptată Citește și: Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și […]

Citește mai mult

Sport

Volei Alba Blaj, 3-1 cu ŽOK Ub, vicecampioana Serbiei, în primul amical al turneului din „Alba Blaj” Arena

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

25 septembrie 2026

De

Volei Alba Blaj a învins, 3-1, pe ŽOK Ub, vicecampioana Serbiei, în primul amical al turneului din „Alba Blaj” Arena În primul meci, Volei Alba Blaj a învins ŽOK Ub, scor 3-1 (25-19, 25-15, 25-21, 25-27), ultimul set disputându-se întrucât așa au decis antrenorii, să se joaca 4 seturi, indiferent de scor. Citește și: Foto: […]

Citește mai mult