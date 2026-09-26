Foto: SuperLiga Alba, campioana Viitorul Sântimbru, demonstrație de forță 4-0 la Ocna Mureș! CSM Aiud, succes net și predarea „lanternei roșii”
SuperLiga Alba, campioana Viitorul Sântimbru, demonstrație de forță 4-0 la Ocna Mureș! CSM Aiud, succes net și predarea „lanternei roșii”, în etapa a cincea
SuperLiga Alba, derby la Ocna Mureș, adjudecat clar de campioana Viitorul Sântimbru. Același scor a fost și la Aiud, gazdele predând „lanterna roșie” către Spicul Daia Română, după primul suuces stagional!
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*CSM Aiud – Spicul Daia Română 4-0 (1-0)
. În duelul ultimelor clasate, aiudenii au repurtat prima victorie stagională, distingându-se veteranul V. Drăgan (39 de ani), cu o dublă, ultimul gol, senzațional, șut de la 30 de metri, în colțul lung. Dăienii, cu 4 eșecuri la rând, au preluat „lanterna roșie”!;
*CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru 0-4 (0-2)
În derby-ul etapei, demonstrație de forță pentru campioană, care a dat lovitura, cu al patrulea joc consecutiv adjudecat, iar „Soda dragă” suferă al doilea insucces succesiv. O victorie indubitabilă, dublă M. Domșa, ocnamureșenii acuzând arbitrajul (ofsaid la golul 3);
Etapa 5, sâmbătă, 26 septembrie, ora 17.00: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, Performanța Ighiu – Inter Unirea, Academia Șona – CSM Sebeș.
Foto: CSM Aiud, Viitorul Sântimbru
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