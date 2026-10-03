Curier Județean

Video | Noul supermarket Lidl din Aiud, tot mai aproape de inaugurare: Unde este amplasat

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

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Noul supermarket Lidl din Aiud, tot mai aproape de inaugurare: Unde este amplasat

Lucrările pentru construirea noului supermarket Lidl de pe strada Transilvaniei, nr. 156 din Aiud sunt pe ultima sută de metri.

Petrecerea Divorțaților

Reporterii ziarulunirea.ro au verificat sâmbătă, 3 octombrie 2026 stadiul lucrărilor la fața locului.

Primăria Aiud a emis autorizația de construire în urmă cu un an și jumătate.

Date tehnice ale construcției:

*Suprafața construită la sol: 2164,50 mp

*Suprafața construită desfășurată: 2164,50 mp

*Regimul de înălțime: Parter

*Înălțimea construcțiilor la cornișă: 5,25 m

*Înălțimea maximă a construcțiilor: 7,00 m

foto-video: Cosmin Szekely

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