Student Sport Alba Iulia, victorie netă la junioare și primul eșec la senioare

Student Sport Alba Iulia a realizat scorul etapei la Under 15 și a suferit primul eșec la senioare, la fotbal feminin

Gruparea din Cetatea Marii Uniri a reușit scorul etapei, 12-1 în deplasare cu Alba Sbiu, la Under 15, dar a pierdut, 2-4 în Liga 3, la senioare, cu CFR Cluj

Junioarele au învins cu 12-1, golurile fiind înscrise de două jucătoare, Maria Șuteu – 5 goluri și Maya Csaszar – 7 goluri, CSM Unirea Alba Iulia instalându-se pe prima poziție două etape.

La senioare, a fost CFR Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 4-2 (2-0), goluri înscrise de Giulia Di Pietro și Irina Brătian. CSM Unirea Alba Iulia are 9 puncte după 4 etape, 13-8 golaveraj și ste pe locul secund al Seriei 1 din Liga 3. Duminică, 12 octombrie, este meci la Micești, cu Sepsi Sf. Gheorghe, la ora 10.00.

„Vreau să felicit fetele pentru munca și efortul depus, în primul rând vreau să vorbesc de junioarele Under 15 care după părerea mea vor reuși să câștige seria deoarece avem fără doar și poate cele mai bune jucătoare. În stagiunile anterioare am fost aproape să câștigăm campionatul, iar în acest sezon nu mai avem cum sa-l pierdem. Dacă anul trecut Alma Sibiu reușea să ne învingă categoric, acum după un schimb de generație (fete născute în 2011) reușim sa avem cel mai omogen și compact lot. Încercăm să visam frumos și la echipa de senioare, dar acolo adversarul adevărat suntem doar noi. Trebuie să ne pregătim și să ne prezentăm cât mai bine în așa fel cât să putem trece peste acest hop numit CFR Cluj„, a precizat antrenorul Cătălin Costea.

