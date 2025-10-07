Student Sport Alba Iulia, victorie netă la junioare și primul eșec la senioare
Student Sport Alba Iulia a realizat scorul etapei la Under 15 și a suferit primul eșec la senioare, la fotbal feminin
Gruparea din Cetatea Marii Uniri a reușit scorul etapei, 12-1 în deplasare cu Alba Sbiu, la Under 15, dar a pierdut, 2-4 în Liga 3, la senioare, cu CFR Cluj
Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, la Cupa Mării Negre: întâlnire cu „Regele” Hagi, două trofee și distincții individuale
Junioarele au învins cu 12-1, golurile fiind înscrise de două jucătoare, Maria Șuteu – 5 goluri și Maya Csaszar – 7 goluri, CSM Unirea Alba Iulia instalându-se pe prima poziție două etape.
La senioare, a fost CFR Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 4-2 (2-0), goluri înscrise de Giulia Di Pietro și Irina Brătian. CSM Unirea Alba Iulia are 9 puncte după 4 etape, 13-8 golaveraj și ste pe locul secund al Seriei 1 din Liga 3. Duminică, 12 octombrie, este meci la Micești, cu Sepsi Sf. Gheorghe, la ora 10.00.
„Vreau să felicit fetele pentru munca și efortul depus, în primul rând vreau să vorbesc de junioarele Under 15 care după părerea mea vor reuși să câștige seria deoarece avem fără doar și poate cele mai bune jucătoare. În stagiunile anterioare am fost aproape să câștigăm campionatul, iar în acest sezon nu mai avem cum sa-l pierdem. Dacă anul trecut Alma Sibiu reușea să ne învingă categoric, acum după un schimb de generație (fete născute în 2011) reușim sa avem cel mai omogen și compact lot. Încercăm să visam frumos și la echipa de senioare, dar acolo adversarul adevărat suntem doar noi. Trebuie să ne pregătim și să ne prezentăm cât mai bine în așa fel cât să putem trece peste acest hop numit CFR Cluj„, a precizat antrenorul Cătălin Costea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia o nouă victorie de etapă la rugby feminin în 7! Echipa din Cetatea Marii Uniri, campioană la junioare
CSM Unirea Alba Iulia o nouă victorie de etapă la rugby feminin în 7! Echipa din Cetatea Marii Uniri, campioană la junioare în premieră CSM Unirea Alba Iulia a repurtat o nouă victorie de etapă la rugby feminin în 7, echipa din Cetatea Marii Uniri fiind aproape de câștigarea în premieră a titlului de campioană […]
FOTO | Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia – locul 1 la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia – locul 1 la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu” Sportivul CS Unirea Alba Iulia Alexandru Sibișan a obținut locul 1 la Turneul Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu”, desfășurat în perioada 3-5 octombrie la Focșani. Competiția a reunit sportivi bine pregătiți din mai multe țări. Citește și: FOTO: […]
FOTO: Luptătorii de la ACS Legiunea I Blăjeană, 3 medalii la Campionatul Național de Juniori Mici
Luptătorii de la ACS Legiunea I Blăjeană, 3 medalii la Campionatul Național de Juniori Mici, Iana Costea și Edan Ivașcu au devenit vicecampioni naționali, bronz pentru Tiberiu Vosloban Reprezentanții ACS Legiunea I Blăjeană au reușit rezultate extraordinare la Campionatul Național de Juniori Mici. La „Festivalul Micul Luptător”, disputat în Sala Polivalentă „Ladislau Simon” din Târgu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin pentru fermieri | Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025
Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025 Adrian Pintea, secretar...
România produce mai multe mașini decât Ungaria și Italia. Pe ce loc s-a clasat în prima jumătate a anului 2025
România continuă să crească în industria auto. Pe ce loc se clasează printre marii producători europeni România s-a clasat pe...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia O...
Curier Județean
VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului
Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului...
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat I. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...