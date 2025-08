FOTO: Student Sport Alba Iulia, la Cupa Mării Negre: întâlnire cu „Regele” Hagi, două trofee și distincții individuale

Echipa de fotbal femin Student Sport Alba Iulia, la Cupa Mării Negre: întâlnire cu „Regele” Hagi, două trofee și 5 distincții individuale

Fotbalistele de la Student Sport Alba Iulia au participat pentru a șaptea oară consecutiv la Cupa Mării Negre, un turneu național la care fetele din Cetatea Marii Uniri au avut parte de experiențe inedite, întâlnindu-se cu „Regele” Gheorge Hagi, plus câștigarea a două trofee (Under 16 și Under 18) și alte distincții individuale, portar (Iris Palanciuc și Daria Sibișan), golgheter (Lavina Șuteu, în două rânduri; are doar 13 ani și a fost principala marcatoare la două categorii) sau cea mai tehnică jucătoare (Daria Șimandi).

„Un turneu la care am încercat să îmbinăm plăcutul cu utilul. După un sezon competițional cu prezențe la Campionatul National de Junioare Under 13, Under 15 sau Liga 3, fetele au meritat o ieșire la mare, unde au trăit o mulțime de experiențe utile ce le pot ajuta în carieră. Tododată am dorit să le ofer amintiri și momente plăcute și de aceea am încercat să le surprind. Anul acesta au avut șansa să se întâlnească cu Gheorghe Hagi, după vizionarea meciului Farul Constanța – Metalglobus, plus privilegiul de a vizita muzeul oficial al lui Hagi, un muzeu cu circuit închis ce se poate vizita doar la invitatia clubului Farul Constanța sau a domnului Gheorghe Hagi. Pentru omogenizarea grupului și pentru sudarea legăturilor, jucătoarele au nevoie de timp să se cunoască, iar acest tip de turneu le oferă șansa să joace fotbal de plăcere fără a avea presiune rezultatului”, a spus antrenorul Cătălin Costea.

Lotul ACS Student Sport Alba Iulia: Dogar Eliza, Cioară Diana, Urs Daria, Șuteu Lavinia, Achim Flavia, Benchea Maia, Rusu Luciana, Bârsan Geszika, Achim Antonia, Țâr Antonia, Palanciuc Iris, Cristea Raluca, Oargă Maria, Brândușe Bianca, Șimandi Daria, Sibisan Daria, Giura Antonia, Urs Antonia, Cioara Georgiana, Cosma Oana, Gheorghiu Mădălina, Muntean Andrada, Toma Sonia, Bujor Maia, Câmpean Raluca.

Rezultate obținute: *Under 12: 1. ACS Vasas, 2. Viitorul Cluj, 3. Student Sport Alba Iulia; cel mai bun portar al turneului: Iris Palanciuc (Student Sport Alba Iulia);

*Under 14: 1. ACS Vasas, 2. FC Bacău, 3. Flacăra Bucovinei; golgheterul turneului: Lavina Șuteu (Student Sport Alba Iulia);

*Under 16: 1. Student Sport Alba Iulia, 2. Viitorul Cluj, 3. InterStar Sibiu; cel mai bun portar: Daria Sibișan (Student Sport Alba Iulia), cea mai tehnică jucătoare: Daria Șimandi (Student Sport Alba Iulia);

*Under 18: 1. Student Sport Alba Iulia, 2. InterStar Sibiu, 3. UTA Arad; golgheterul turneului: Lavinia Șuteu (Student Sport Alba Iulia).

Mai trebuie menționat faptul că în timpul acestui turneu Daria Sibișan a fost convocată la naționala României Under 15, pregătindu-se la Buftea.

„Bucuria este enormă la asemenea turnee, când văd că reușim rezultate pozitive împotriva cluburilor de tradiție, reprezentantele orașelor mari. Asta dovedește că fetele noastre sunt talentate, în condițiile în care ne impunem împotriva unor echipe cu bugete, staff tehnic sau arie de selecție net superioare nouă”, a mai punctat Cătălin Costea.

