Student Sport Alba Iulia s-a oprit în sferturile Ligii Elitelor Under 15 la fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia s-a oprit în sferturile Ligii Elitelor Under 15 la fotbal feminin. Final de stagiune pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri
Echipa de fotbal feminin Student Sport Alba Iulia s-a oprit în sferturile de finală ale Ligii Elitelor Under 15. Formația din Cetatea Marii Uniri a pierdut în deplasare, scor 0-6 (0-1), cu Poli Timișoara, care a acces în semifinalele întrecerii organizate de Federația Română de Fotbal.
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Rezultatul confruntării de pe Stadionul „Știința”, nu reflectă realitatea din teren, acesta fiind prea drastic.
Student Sport, în colaborare cu Corvinul Hunedoara, a susținut în acest sezon 23 de partide, înregistrând 18 victorii și 5 eșecuri, cu 143 de goluri marcate și 42 de goluri primite. Student Sport Alba Iulia (președinte Cătălin Costea) a fost o debutantă în Liga Elitelor pentru prima oară după 5 ani de participare în competițiile naționale. În stagiunea viitoare, Student Sport Alba Iulia vă participa la toate categoriile de vârstă, începând cu Under 9, Under 11, Under 13, Under 15, Under 17 (noutate) și terminând cu senioarele.
„Se dorește promovarea în Liga 2 la senioare, având calitate în lot, dar și talente care vin din urmă. Pentru fete urmează o bine meritată vacanță, cel mai probabil loturile se vor reuni pe data de 1 iulie”, a precizat Antonia Botescu, directorul executiv al Student Sport.
În același context, precizăm că în ultima etapă a turului suplimentar al Grupei C, s-a înregistrat o victorie uluitoare, 4-3 în deplasare cu Gloria Bistrița, cu o remontada după pauză (dublă Maya Csazar, Andreea Toader, Lavinia Șuteu). Student Sport a încheiat pe locul secund, cu 24 de puncte (8 victorii, golaveraj 43-38), în 12 întâlniri.
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