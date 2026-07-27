FOTO | Apel umanitar pentru Yannis, un copil de 10 luni, diagnosticat cu cataractă congenitală la ambii ochi. Are nevoie de implant de cristalin, iar cheltuielile medicale depășesc posibilitățile financiare ale familiei
Apel umanitar pentru Yannis, un copil de 10 luni, diagnosticat cu cataractă congenitală la ambii ochi. Are nevoie de implant de cristalin, iar cheltuielile medicale depășesc posibilitățile financiare ale familiei
Familia lui Yannis Fabian, un copil de 10 luni, traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce micuțul a fost diagnosticat cu cataractă congenitală la ambii ochi, afecțiune care necesită intervenții chirurgicale cu implant de cristalin.
Părinții, care locuiesc în Alba Iulia, au aflat de curând că, din nefericire, afecțiunea îi afectează ambii ochi, după ce inițial s-a crezut că era prezentă doar la unul dintre ei.
Familia lui Yannis are nevoie de ajutorul comunității
,,Astăzi am primit o veste care ne-a sfâșiat sufletul… Din păcate, nu este afectat doar un ochi. Medicii ne-au spus că ambii ochi ai lui Yannis au probleme și vor avea nevoie de operație.
Suntem distruși. Simțim că ne fuge pământul de sub picioare și, în acest moment, nu mai avem putere. Încă așteptăm să primim toate informațiile și să aflăm exact care sunt următorii pași.
Vă rugăm din suflet să vă rugați pentru Yannis. Gândurile și rugăciunile voastre înseamnă enorm pentru noi. Vom reveni cu vești imediat ce vom afla mai multe”, a scris Trifan Doina, mama băiețelului, într-o postare publicată pe Facebook.
Astfel, familia face apel la comunitate în încercarea de a strânge suma necesară pentru operație rămasă, mai exact, 35.000 de lei:
,,Din păcate, până în acest moment am reușit să strângem doar 10.000 de lei, iar pentru operațiile lui Yannis la ambii ochi avem nevoie de 45.000 de lei. Ne mai lipsesc 35.000 de lei.
Până la sfârșitul lunii septembrie trebuie să îi facem operațiile și nu știm ce să mai facem. Vă rugăm din inimă, dacă puteți, ajutați-ne cu o donație sau măcar cu o distribuire. Fiecare gest ne apropie de șansa ca Yannis să primească tratamentul de care are nevoie.”, a mai scris mama băiețelului pe rețeaua de socializare menționată anterior.
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