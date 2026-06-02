FOTO: Student Sport Alba Iulia, în semifinale la Liga Elitelor Under 15 | Patru jucătoare convocate pentru lotul național Under 15

Student Sport Alba Iulia, în semifinale la Liga Elitelor Under 15 fotbal feminin | Patru jucătoare convocate pentru lotul național Under 15
Student Sport Alba Iulia s-a calificat în semifinale la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin.
Gruparea din Cetatea Marii Uniri a reușit acest lucru în premieră, iar partida din penultimul act se va disputa duminică, 7 iunie, în deplasare cu Poli Timișoara, pentru calficarea în turneul final de la Mogoșoaia. În ultima rundă, la Micești, Student Sport Alba Iulia a învins pe ASA Tg. Mureș, scor 3-2 (2-2), goluri marcate de Maya Csaszar – dublă și Lavinia Șuteu.
După 3 tururi suplimentare în Seria C a Ligii Elitelor, Student Sport se clasează pe locul secund (cu 21 de puncte obținute în 11 întâlniri, 7 victorii, golaveraj 39-35), iar azi joacă în deplasare cu Gloria Bistrița, asta după ce în anterioara reprezentație a fost 1-7 (0-2), în deplasare cu Universitatea Olimpia Cluj-Napoca (reușită Maria Șuteu).
Mai mult, 4 echipiere de la formația albaiuliană, Antonia Morcan, Ayana Stan, Ioana Bogdan și Alexandra Nedelea au fost convocate la o pregătire centralizată ce se va desfășura la Eforie Nord în perioada 15-19 iunie. Sunt cele mai bune 24 jucătoare Under 11 și Uder 13, monitorizate pentru formarea lotului național Under 15.
*Eșec în ultima rundă la senioare
Student Sport Alba Iulia a suferit un eșec în ultima etapă a Ligii 3 la fotbal feminin, 2-3 (1-2), la Micești, cu CS Vâlcea, marcatoarea gazdelor fiind Giulia Di Pietro (dublă). Formația din Cetatea Marii Uniri a terminat pe locul 5 în Seria 1, cu 6 victorii, două egaluri și 8 eșecuri, golaveraj 40-50 și 20 de puncte strânse
