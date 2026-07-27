Proiectul privind reducerea accizei la carburanți, adoptat de Senat. Motorina s-ar putea ieftini cu până la 84 de bani pe litru

Senatul a adoptat luni, 27 iulie 2026, în sesiune extraordinară, proiectul care prevede instituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, fiind stabilit un mecanism prin care acciza la motorină va scădea gradual între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 116 voturi „pentru” și opt abțineri.

Propunerea reglementează declararea situației de criză și instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu, care a generat o creștere semnificativă a prețurilor internaționale la țiței și produse petroliere, resimțită pe piața internă.

‘Se instituie situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină de la data apariției prezentei legi până la data de 31 octombrie inclusiv. Durata acesteia poate fi prelungită, succesiv, prin hotărâre a Guvernului pentru perioade de câte cel multe 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat instituirea situației de criză’, stabilește actul normativ.

‘Situația de criză poate fi declarată în cazul apariției sau iminenței unor perturbări majore pe piața țițeiului sau a produselor petroliere, determinate de conflicte armate, sancțiuni internaționale, întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare ori alte evenimente excepționale cum ar fi:

a) creșterea cu cel puțin 20% a cotațiilor țițeiului Brent, calculată pe o perioadă de 30 de zile calendaristice consecutive, față de media acelorași cotații aferentă ultimelor 12 luni;

b) creșterea cu cel puțin 20% a prețului mediu la pompă al benzinei standard sau al motorinei standard, calculată pe o perioadă de 30 de zile calendaristice consecutive, față de media ultimelor 12 luni;

c) riscul întreruperii sau întreruperea aprovizionării cu țiței și alte produse petroliere a pieței interne, constatată pe baza datelor oficiale comunicare de Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei sau de autoritățile competente ale Uniunii Europene’, se precizează în proiect.

De asemenea, pe durata situației de criză, încheierea sau executarea contractelor de export sau de livrare intercomunitară de motorină și țiței se vor realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și Ministerului Economiei.

Potrivit proiectului, pe durata situației de criză se va institui un mecanism temporar de diminuare a nivelului accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă.

Nivelul diminuării accizei se stabilește gradual între 5% și 25% din nivelul accizei în vigoare, în funcție de pragul inferior comun rezultat din analiza cumulativă a indicatorilor: variația procentuală a situației cotațiilor Platts pentru motorină și a prețului mediu la pompă a motorinei standard.

În cazul în care, potrivit analizei, condițiile de activare nu mai sunt îndeplinite, nivelul diminuării accizei aplicabil segmentului bilunar următor este de zero la sută.

Ministerul Finanțelor analizează de două ori pe lună evoluția indicatorilor pe baza datelor oficiale transmise de Consiliul Concurenței și pentru fiecare segment bilunar și va determina nivelul diminuării accizei aplicabil segmentului bilunar următor, mai stabilește proiectul.

După îndeplinirea duratei situației de criză, mecanismul încetează de drept.

Secțiune Știri sub articolul principal