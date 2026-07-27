Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie 2026, votată de Senat
Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie 2026, votată de Senat
Persoanele fizice din România ar putea achiziționa în continuare locuințe cu TVA de 9% în loc de 21%. Măsura ar putea fi prelungită până la data de 1 octombrie 2026, potrivit unui proiect adoptat luni la Senat, în calitate de primă cameră sesizată. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru votul final.
Proiectul (L450/2026) care prevede amânarea majorătii TVA la 21% pentru locuințe a trecut de Senat, luni, cu 126 de voturi „pentru” și un singur vot contra. Deși inițiativa a fost depusă de PSD, aceasta a fost votată de toate grupurile parlamentare. Senatorii au respins, în schimb, proiectul similar depus de AUR.
Ce prevede
Proiectul prelungește posibilitatea achiziționării unei locuințe de către persoanele fizice cu o cotă redusă de TVA de 9% până la 1 octombrie 2026.
„Până la data de 2 octombrie 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, dacă au fost încheiate până la data de 1 august 2025 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea acestora”, mai prevede actul normativ adoptat luni.
PNL cerea amânarea până la 31 august 2026
Înainte de convocarea sesiunii extraordinare în Parlament, Mircea Abrudean declara că propunerea susținută de liberali este ca termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA să fie prelungit până la 31 august, astfel încât persoanele care au semnat deja contracte să nu fie afectate de blocajul administrativ de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), provocat de atacul cibernetic recent.
„Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a declarat Abrudean.
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