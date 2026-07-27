Primarul Gabriel Pleșa cere DNA să cerceteze acuzațiile de corupție ale directorului STP Alba Iulia

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat luni, 27 iulie 2026, că a solicitat DNA să cerceteze acuzațiile grave pe care i le aduce directorul STP Alba Iulia. Mai exact, este vorba de acuzații de corupție, la adresa edilului.

Afirmațiile la care face referire Gabriel Pleșa au fost făcute de directorul STP Alba Iulia la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unei emisiuni la o televiziune locală.

Edilul de la Alba Iulia respinge ferm acuzațiile de corupție care i se aduc și s-a adresat procurorilor pentru a verifica spusele directorului firmei de transport local STP.

,,Am trecut de la vorbe la fapte: am sesizat Direcția Națională Anticorupție pentru a cerceta afirmațiile grave lansate de directorul societății de transport local. Le-am cerut procurorilor să verifice la sânge tot ce s-a spus la o televiziune locală și să-l audieze pe domnul director.

Dacă are vreo dovadă, să o pună pe masa procurorilor. Dacă nu, iar eu vă garantez că nu există nicio dovadă, legea e clară și trebuie să răspundă pentru minciună, acuzații false și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Cu mâna pe inimă, vă spun că resping categoric fiecare cuvânt și fiecare minciună pe care le-a spus, iar demersul meu de a sesiza organele de cercetare penală vizează, în primul rând, apărarea imaginii și integrității instituției pe care o reprezint.

Respect libertatea de exprimare și rolul presei în comunitate, însă există o linie clară între critica la adresa activității administrației locale și afirmațiile mincinoase, calomnioase și denigratoare.

După cum știți, adevărata miză din spatele acestui scandal este de fapt reforma transportului local și salvarea banilor orașului. Când oprești robinetul risipei și refuzi să cedezi la presiuni, apar astfel de atacuri mizere.

Am însă încredere deplină în DNA și în Justiție, iar de fiecare dată când consider că imaginea și interesul municipiului sunt afectate, voi acționa și voi sesiza autoritățile”, a scris edilul de la Alba Iulia pe Facebook.

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