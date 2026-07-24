Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Un proiect de hotărâre privind aprobarea:P.U.D. pentru REGENERARE URBANĂ PRIN AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT, Mun. Alba Iulia, zona ȘOSEAUA CENTURA – Alba Iulia, C.F. nr. 125947, jud. Alba, se află pe orfinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 30 iulie 2026.
Planul Urbanistic de Detaliu va avea perioada de valabilitate până la aprobarea unei noi documentații de urbanism.
În prezent suprafața de teren propusă spre detaliere este formată din o parcelă cu categorie de folosință pășune, în suprafață de 13461 mp, conform C.F. nr. 125947 Alba Iulia. Terenul este liber de construcții, fiind reglementată prin P.U.Z. –Zonă Economică, aprobat prin H.C.L. 54/2023.
Suprafața de teren propusă detalierii este în prezent reglementată prin PUZ – Zonă Economică, aprobat prin HCL nr. 54/2023. Conform documentației PUZ aprobate, amplasamentul face parte dintr-o zonă destinată activităților economice, logistice și de servicii, în care sunt admise funcțiuni compatibile cu infrastructura tehnică și de transport, inclusiv construcții și amenajări necesare desfășurării activităților conexe transportului rutier.
Undă verde de la arhitectul-șef pentru noua zonă de agrement
Documentația tehnică – înregistrată sub numărul 90612 din 23 iulie 2026 și elaborată direct de specialiștii Direcției de Urbanism din cadrul primăriei – a primit avizul favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, urmat de avizul Arhitectului-Șef nr. 35 eliberat în luna iunie. Terenul vizat (CF nr. 125947) este încadrat în prezent ca zonă de activități mixte și parcuri industriale (UTR A2-IP), însă reglementările propuse adaptează profilul zonei pentru a permite ridicarea unui complex acvatic multifuncțional fără a altera destinația generală a teritoriului.
Design aerisit și dominație de peste 57% a spațiilor verzi
Spre deosebire de dezvoltările imobiliare dense, proiectul Aquapark-ului propune o abordare orientată pe regenerare urbană și respect față de mediul înconjurător. Procentul de Ocupare a Terenului (POT) prevăzut este de doar 17,83%, un nivel extrem de scăzut comparativ cu limita maximă admisă de 70% în zonă, în timp ce Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) se oprește la 0,6 din maximul permis de 1,6.
Din totalul celor 13.561 de metri pătrați ai parcelei, clădirea principală va ocupa o amprentă la sol de 2.418 mp. Restul terenului va fi amenajat aerisit: peste 7.770 mp sunt rezervați exclusiv spațiilor verzi și plantate (57,30% din suprafața totală), în timp ce aleile pietonale, terasele și deck-urile vor însuma 1.928 mp, iar drumurile interioare și platformele carosabile alți 1.444 mp. Conceptul peisagistic include perdele protectoare de arbori de talie înaltă pe perimetrul proprietății, aliniamente vegetale și zone de recreere gândite să se integreze natural în cadrul oferit de râul Ampoi.
Arhitectură contemporană și dotări complexe la interior
Inima ansamblului va fi clădirea principală cu un regim de înălțime Subsol + Parter + Etaj, având o înălțime maximă de 16 metri. Volumetria complexului este concepută pentru a asigura un spațiu interior generos, cu înălțimi libere la parter ce variază între 4,30 metri și 11 metri în zonele destinate bazinelor interioare și toboganelor acvatice.
• La subsol sunt amplasate spațiile tehnice, depozitele, spălătoria, uscătoria și spațiile administrative de serviciu;
• Parterul este conceput ca un spațiu public dinamic, găzduind un lobby generos, punct de informare, magazin, vestiare pentru vizitatori și personal, bazine interioare, tobogane, zonă de prim-ajutor și spații destinate alimentației publice cu bucătărie proprie;
• La etaj, vizitatorii se vor putea bucura de un centru SPA modern, zone speciale de relaxare și birouri administrative
Din punct de vedere estetic, clădirea va adopta un stil contemporan minimalist, cu fațade ventilate din panouri de aluminiu compozit, finisaje HPL și perete cortină din sticlă termoizolantă, garantând o rezistență sporită la umiditatea specifică unui complex acvatic.
Standarde verzi: Panouri fotovoltaice și management ecologic al apelor
Proiectul pune un accent deosebit pe eficiența energetică și protecția mediului. Alimentarea cu energie electrică din rețeaua națională va fi susținută de un sistem amplu de panouri fotovoltaice ce vor fi instalate deasupra zonei de parcare, transformând spațiul de staționare într-un generator de energie verde.
În ceea ce privește alimentarea cu apă și canalizarea, infrastructura este proiectată la cele mai înalte rigori ecologice:
• Apa evacuată din bazine va fi supusă unor procedee avansate de tratare, curățare și neutralizare înainte de deversare.
• Apele menajere din zona de bucătărie vor trece prin separatoare speciale de grăsimi.
• Apele pluviale colectate de pe parcări și platforme carosabile vor fi filtrate prin separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent.
• Apele pluviale de pe acoperiș vor fi stocate în bazine de retenție destinate irigării automate a spațiilor verzi.
Infrastructură integrată și parcare generoasă
Accesul carosabil în incintă se va face direct din artera de legătură cu Șoseaua Centură, prin două intrări largi de 7 metri prevăzute cu raze de racordare conforme. Pentru vizitatori este prevăzută o parcare interioară de 84 de locuri, dintre care 4 sunt reserved persoanelor cu dizabilități, 5 pentru familii cu copii mici, iar 6 locuri sunt echipate cu stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice. Suplimentar, în exteriorul incintei vor fi amenajate două locuri speciale pentru staționarea autocarelor.
Plasarea acestui complex în zona Șoselei Centură creează o sinergie urbanistică importantă: proiectul se învecinează direct la est cu terenul rezervat pentru viitorul Centru de Mobilitate Urbană – o infrastructură destinată dezvoltării transportului public zonal –, iar la nord-vest cu zona economică a orașuluii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Politică Administrație
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor” Primăria Municipiului Blaj a demarat lucrările de reconfigurare a rețelei de canalizare pluvială pe strada Petőfi Sándor, cu scopul de a preveni acumulările de apă și inundarea curților riveranilor în timpul ploilor […]
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat Adrian Veștea și-a anunțat susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare, inițiată de Alin Tișe în interiorul PNL. Liberalul susține că demersul urmărește reafirmarea identității doctrinare a partidului și încurajarea dialogului intern, respingând ideea că platforma ar reprezenta […]
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate” Din 2004, când a fost ales pentru prima dată primar al orașului Cugir, inginerul Adrian Teban a condus administrația locală prin mai multe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12 august 2026 | Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România
Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România Miercuri, 12...
Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții și personalul clerical. Grila completă a salariilor
Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții și personalul clerical. Grila completă a salariilor Ministerul Muncii a publicat...
Știrea Zilei
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția de șantier în vederea modernizării unei străzi din zonă
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția...
Păcănelele, interzise până la urmă și în Alba Iulia? O nouă încercare, în 30 iulie 2026
Păcănelele, interzise până la urmă și în Alba Iulia? O nouă încercare, în 30 iulie 2026 Un proiect de hotărâre...
Curier Județean
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate Aproape 30...
VIDEO | Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face”
Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...