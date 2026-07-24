Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local

Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local

Un proiect de hotărâre privind aprobarea:P.U.D. pentru REGENERARE URBANĂ PRIN AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT, Mun. Alba Iulia, zona ȘOSEAUA CENTURA – Alba Iulia, C.F. nr. 125947, jud. Alba, se află pe orfinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 30 iulie 2026.

Planul Urbanistic de Detaliu va avea perioada de valabilitate până la aprobarea unei noi documentații de urbanism.

În prezent suprafața de teren propusă spre detaliere este formată din o parcelă cu categorie de folosință pășune, în suprafață de 13461 mp, conform C.F. nr. 125947 Alba Iulia. Terenul este liber de construcții, fiind reglementată prin P.U.Z. –Zonă Economică, aprobat prin H.C.L. 54/2023.

Suprafața de teren propusă detalierii este în prezent reglementată prin PUZ – Zonă Economică, aprobat prin HCL nr. 54/2023. Conform documentației PUZ aprobate, amplasamentul face parte dintr-o zonă destinată activităților economice, logistice și de servicii, în care sunt admise funcțiuni compatibile cu infrastructura tehnică și de transport, inclusiv construcții și amenajări necesare desfășurării activităților conexe transportului rutier.

Undă verde de la arhitectul-șef pentru noua zonă de agrement

Documentația tehnică – înregistrată sub numărul 90612 din 23 iulie 2026 și elaborată direct de specialiștii Direcției de Urbanism din cadrul primăriei – a primit avizul favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, urmat de avizul Arhitectului-Șef nr. 35 eliberat în luna iunie. Terenul vizat (CF nr. 125947) este încadrat în prezent ca zonă de activități mixte și parcuri industriale (UTR A2-IP), însă reglementările propuse adaptează profilul zonei pentru a permite ridicarea unui complex acvatic multifuncțional fără a altera destinația generală a teritoriului.

Design aerisit și dominație de peste 57% a spațiilor verzi

Spre deosebire de dezvoltările imobiliare dense, proiectul Aquapark-ului propune o abordare orientată pe regenerare urbană și respect față de mediul înconjurător. Procentul de Ocupare a Terenului (POT) prevăzut este de doar 17,83%, un nivel extrem de scăzut comparativ cu limita maximă admisă de 70% în zonă, în timp ce Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) se oprește la 0,6 din maximul permis de 1,6.

Din totalul celor 13.561 de metri pătrați ai parcelei, clădirea principală va ocupa o amprentă la sol de 2.418 mp. Restul terenului va fi amenajat aerisit: peste 7.770 mp sunt rezervați exclusiv spațiilor verzi și plantate (57,30% din suprafața totală), în timp ce aleile pietonale, terasele și deck-urile vor însuma 1.928 mp, iar drumurile interioare și platformele carosabile alți 1.444 mp. Conceptul peisagistic include perdele protectoare de arbori de talie înaltă pe perimetrul proprietății, aliniamente vegetale și zone de recreere gândite să se integreze natural în cadrul oferit de râul Ampoi.

Arhitectură contemporană și dotări complexe la interior

Inima ansamblului va fi clădirea principală cu un regim de înălțime Subsol + Parter + Etaj, având o înălțime maximă de 16 metri. Volumetria complexului este concepută pentru a asigura un spațiu interior generos, cu înălțimi libere la parter ce variază între 4,30 metri și 11 metri în zonele destinate bazinelor interioare și toboganelor acvatice.

• La subsol sunt amplasate spațiile tehnice, depozitele, spălătoria, uscătoria și spațiile administrative de serviciu;

• Parterul este conceput ca un spațiu public dinamic, găzduind un lobby generos, punct de informare, magazin, vestiare pentru vizitatori și personal, bazine interioare, tobogane, zonă de prim-ajutor și spații destinate alimentației publice cu bucătărie proprie;

• La etaj, vizitatorii se vor putea bucura de un centru SPA modern, zone speciale de relaxare și birouri administrative

Din punct de vedere estetic, clădirea va adopta un stil contemporan minimalist, cu fațade ventilate din panouri de aluminiu compozit, finisaje HPL și perete cortină din sticlă termoizolantă, garantând o rezistență sporită la umiditatea specifică unui complex acvatic.

Standarde verzi: Panouri fotovoltaice și management ecologic al apelor

Proiectul pune un accent deosebit pe eficiența energetică și protecția mediului. Alimentarea cu energie electrică din rețeaua națională va fi susținută de un sistem amplu de panouri fotovoltaice ce vor fi instalate deasupra zonei de parcare, transformând spațiul de staționare într-un generator de energie verde.

În ceea ce privește alimentarea cu apă și canalizarea, infrastructura este proiectată la cele mai înalte rigori ecologice:

• Apa evacuată din bazine va fi supusă unor procedee avansate de tratare, curățare și neutralizare înainte de deversare.

• Apele menajere din zona de bucătărie vor trece prin separatoare speciale de grăsimi.

• Apele pluviale colectate de pe parcări și platforme carosabile vor fi filtrate prin separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent.

• Apele pluviale de pe acoperiș vor fi stocate în bazine de retenție destinate irigării automate a spațiilor verzi.

Infrastructură integrată și parcare generoasă

Accesul carosabil în incintă se va face direct din artera de legătură cu Șoseaua Centură, prin două intrări largi de 7 metri prevăzute cu raze de racordare conforme. Pentru vizitatori este prevăzută o parcare interioară de 84 de locuri, dintre care 4 sunt reserved persoanelor cu dizabilități, 5 pentru familii cu copii mici, iar 6 locuri sunt echipate cu stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice. Suplimentar, în exteriorul incintei vor fi amenajate două locuri speciale pentru staționarea autocarelor.

Plasarea acestui complex în zona Șoselei Centură creează o sinergie urbanistică importantă: proiectul se învecinează direct la est cu terenul rezervat pentru viitorul Centru de Mobilitate Urbană – o infrastructură destinată dezvoltării transportului public zonal –, iar la nord-vest cu zona economică a orașuluii.