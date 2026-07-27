Accident rutier pe DJ107E: Un autoturism a intrat într-un cap de pod între Aiud și Ciumbrud

Un accident rutier a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21.40, pe DJ107E. O mașină a intrat într-un cap de pod între Aiud și Ciumbrud.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DJ107E, intre Aiud si Ciumbrud.

Este vorba despre 1 auto care ar fi intrat într-un cap de pod, fara persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

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