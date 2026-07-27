Definitivat 2026 în Alba: Cu cât a crescut rata de promovare după soluționarea contestațiilor

Rezultatele finale ale Examenului Național de Definitivare în Învățământ, sesiunea 2026, poublicate luni, 27 iulie 2926, aduc vești bune pentru cadrele didactice din județul Alba. În urma soluționării contestațiilor la proba scrisă, rata de promovare la nivel județean a înregistrat un salt semnificativ de 7,6 puncte procentuale, urcând de la 69,7% la 77,3%.

Înainte de depunerea și reevaluarea tezelor contestate, în județul Alba erau declarați promovați 83 de candidați dintr-un total de 119 candidați cu note finale. Soluționarea contestațiilor a schimbat în bine parcursul profesional a încă 9 cadre didactice, astfel că numărul profesorilor care au promovat examenul a ajuns la 92, în timp ce 27 de candidați au rămas nepromovați.

Peste media pe țară

Rezultatele finale plasează județul Alba peste media națională de promovare, care s-a stabilit la 76,68% după contestații (în creștere cu 5,74 puncte procentuale față de rata inițială de 70,94%).

Reevaluarea lucrărilor a adus o creștere și în zona notelor mari: numărul candidaților din Alba care au obținut medii finale cuprinse între 9,50 și 9,99 a crescut de la 9 la 13.

În ceea ce privește notele maxime, în județul Alba nu s-a înregistrat nicio medie finală de 10 în această sesiune.

La nivel național, din totalul celor 8.939 de candidați cu note finale, 6.854 au promovat examenul și 2.085 au obținut medii sub pragul minim de trecere (media 8). Pe țară au fost înregistrate 47 de medii de 10.

Cea mai ridicată rată de promovare s-a consemnat în județul Galați (86,13%), iar cea mai scăzută în județul Tulcea (59,09%).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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