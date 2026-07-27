Sport

Dorian Todoran, la Metalurgistul Cugir | Discuții avansate cu Balaur și Butnariu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 minute

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Dorian Todoran (n. 2005) este noul jucător al divizionarei terțe Metalurgistul Cugir | Divizionara terță este în discuții avansate cu Balaur și Butnariu (CSM Unirea Alba Iulia)

D. Todoran este jucător de bandă dreapta, poate juca și în zona mediană, iar în ultimele sezoane a evoluat la Unirea Ungheni și CSM Olimpia Satu Mare (stagiunile 2024/2026), iar acum a acceptat propunerea venită de la formația cugireană.

Citește și: Foto: Metalurgistul Cugir – CSM Deva 2-2 (1-1) | Balaur, Butnariu și Câșlariu (CSM Unirea Alba Iulia), în „roș-albastru”

Acesta poate debuta la noua sa formație miercuri, în Cupa României, cu Hidro Mecanica Șugag.

Cugirenii sunt în discuții avansate și cu fundașul Balaur și mijlocașul Butnariu (ambii CSM Unirea Alba Iulia)

A revenit P. Pahone (fost în pregătiri cu ASA Tg. Mureș, divizionara secundă) și au mai fost achiziționați Cocan (ACS Mediaș), Sebaș (CSU Alba Iulia), Similie și Bugnariu (LPS Sebeș Under 17).

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