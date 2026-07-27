Dorian Todoran, la Metalurgistul Cugir | Discuții avansate cu Balaur și Butnariu
Dorian Todoran (n. 2005) este noul jucător al divizionarei terțe Metalurgistul Cugir | Divizionara terță este în discuții avansate cu Balaur și Butnariu (CSM Unirea Alba Iulia)
D. Todoran este jucător de bandă dreapta, poate juca și în zona mediană, iar în ultimele sezoane a evoluat la Unirea Ungheni și CSM Olimpia Satu Mare (stagiunile 2024/2026), iar acum a acceptat propunerea venită de la formația cugireană.
Citește și: Foto: Metalurgistul Cugir – CSM Deva 2-2 (1-1) | Balaur, Butnariu și Câșlariu (CSM Unirea Alba Iulia), în „roș-albastru”
Acesta poate debuta la noua sa formație miercuri, în Cupa României, cu Hidro Mecanica Șugag.
Cugirenii sunt în discuții avansate și cu fundașul Balaur și mijlocașul Butnariu (ambii CSM Unirea Alba Iulia)
A revenit P. Pahone (fost în pregătiri cu ASA Tg. Mureș, divizionara secundă) și au mai fost achiziționați Cocan (ACS Mediaș), Sebaș (CSU Alba Iulia), Similie și Bugnariu (LPS Sebeș Under 17).
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
CIL Blaj, transfer de marcă în defensivă: Alex Băican | Echipa din „Mica Romă”, campanie interesantă de achiziții
CIL Blaj, transfer de marcă în defensivă: Alex Băican | Echipa din „Mica Romă”, campanie interesantă de achiziții! CIL Blaj a mai realizat un transfer de marcă, întărindu-și defensiva prin aducerea lui Alexandru Băican. Citește și: Foto: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României | Bran și Gâțan, debut la […]
La Volei Alba Blaj, în ediția 2026/2027, extremele Sabina Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina)
La Volei Alba Blaj, în ediția 2026/2027, extremele Sabina Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina) Volei Alba Blaj, vicecampioana României, mizează în ediția 2026/2027, pe postul de extremă pe două internaționale, Sabine Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina), ambele venite în această pauză competițională. Numele celorlalți doi secunzi (extreme) din efectivul formației din „Mica Romă” […]
S-au stabilit semifinalele Campionatului Munților Apuseni, ediția 2026 | Sohodol – Bistra și Sălciua – Poiana Vadului (seniori), Vadu Moților – Bucium și Albac – Bistra (copii)
S-au stabilit semifinalele Campionatului Munților Apuseni, ediția 2026 | Sohodol – Bistra și Sălciua – Poiana Vadului (seniori), Vadu Moților – Bucium și Albac – Bistra (copii). Semifinalele și finalele, la Ciuruleasa După faza a doua (la Sălciua – grupa A, Lupșa – grupa B) a Campionatului Munților Apuseni, ediția a XV-a, s-au stabilit semifialele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiectul privind reducerea accizei la carburanți, adoptat de Senat. Motorina s-ar putea ieftini cu până la 84 de bani pe litru
Proiectul privind reducerea accizei la carburanți, adoptat de Senat. Motorina s-ar putea ieftini cu până la 84 de bani pe...
Radu Georgescu, economist: „Economia reală a României încetinește, iar antreprenorii simt asta în fiecare zi”
Radu Georgescu: „Economia reală a României încetinește, iar antreprenorii simt asta în fiecare zi” Economia României traversează una dintre cele...
Știrea Zilei
FOTO | Apel umanitar pentru Yannis, un copil de 10 luni, diagnosticat cu cataractă congenitală la ambii ochi. Are nevoie de implant de cristalin, iar cheltuielile medicale depășesc posibilitățile financiare ale familiei
Apel umanitar pentru Yannis, un copil de 10 luni, diagnosticat cu cataractă congenitală la ambii ochi. Are nevoie de implant...
Primarul Gabriel Pleșa cere DNA să cerceteze acuzațiile de corupție ale directorului STP Alba Iulia
Primarul Gabriel Pleșa cere DNA să cerceteze acuzațiile de corupție ale directorului STP Alba Iulia Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel...
Curier Județean
Definitivat 2026 în Alba: Cu cât a crescut rata de promovare după soluționarea contestațiilor
Definitivat 2026 în Alba: Cu cât a crescut rata de promovare după soluționarea contestațiilor Rezultatele finale ale Examenului Național de...
27 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, BAC 2026 și a elevilor șefi de promoție 2026, pe ordinea de zi
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...