30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, BAC 2026 și a elevilor șefi de promoție 2026, pe ordinea de zi

Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 30 iulie 2026, începând cu ora 14.00, prin intermediul platformei Zoom.

Pe ordinea de zi se află și proiectele privind premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, Bac 2026 și șefii de promoție, dar și înfrățirea municipiului Sebeș cu orașul Bussolengo, Provincia Verona, din republica Italiană.

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr. 174, jud. Alba Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

2. Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș al imobilului teren în suprafață de 791 mp., înscris în CF nr. 100594, situat în municipiul Sebeș, str. Sava Henția, nr. 2, cu nr. inv. 8103267, ca urmare a transmiterii fără plată, către Parhia Ortodoxă Română Sebeș V. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării dreptului de proprietate asupra imobilului teren, înscris în CF nr. 71822 Sebeș, situat administrativ în Municipiul Sebeș, str. Aleea Parc, bl.9, jud. Alba, în favoarea Municipiului sebeș – domeniul privat Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 62/21.09.2007, având ca obiect terenul în suprafață de 65 mp, situat administrativ în municipiului sebeș, str. Dorin Pavel, nr. 2, înscris în CF nr. 73757. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2026 privind aprobarea înfrățirii Municipiului Sebeș cu Orașul Bussolengo, Provincia Verona, din republica Italiană. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

6. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, BAC 2026 și a elevilor șefi de promoție 2026 Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

8. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului clădire ,,Bază sportivă TIP. 1, str. Nufărul, nr. 2”, situat în Municipiul Sebeș, str. Nufărul, nr. 2, județul Alba Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Municipiul Sebeș, localitate Răhău, str. Principală, nr. 245, jud. Alba – domeniul public Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

10. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală, potrivit art.36 din Legea nr.18/1991. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală potrivit art. 27 alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare (astfel cum art. 27 alin. (2^3) a fost modificat prin Legea nr. 136/2025). Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș la 30.06.2026 Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Tarifelor percepute de către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș ” Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

Informarea nr.47316/10.07.2026 privind activitatea SVSU Sebeș semestrul I, anul 2026.

Informarea nr.44991/14.07.2026 a Compartimentului Patrimoniu și Coordonare Asociații de Proprietari.

Informarea nr.46936/08.07.2026 plângere prealabilă a dlui Anghel Ioan.

Persoanele care doresc să participe la această ședință sunt rugate să transmită o solicitare pe adresa de email [email protected] pentru a li se transmite link-ul de acces.

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