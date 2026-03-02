Student Sport Alba Iulia, prima victorie în Liga Elitelor | Himcinschi și Mincă, în staff-ul tehnic al grupării albaiuliene!

Student Sport Alba Iulia, echipa de fotbal feminin, a reușit prima victorie în Liga Elitelor Under 15, scor 5-3 (3-0), cu Interstar Sibiu. De asemenea, merită consemnat faptul că în staff-ul tehnic al grupării din Cetatea Marii se regăsesc foștii uniriști Adorian Himcinschi (antrenor coordonator) și Mihai Mincă (antrenor cu portarii)

În acest sezon, Student Sport Alba Iulia (parteneriat cu Corvinul Hunedoara) are 11 victorii din tot atâtea jocuri, iar runda viitoare se deplasează la Universitatea Olimpia Cluj (miercuri, 4 martie)

Meciul contând pentru runda a doua s-a disputat la Micești, în prezența a aproximativ 200 de spectatori, golurile fiind marcate de Lavinia Șuteu – hat-trick și Csaszar Maya – dublă

La acestă partidă au debutat , la gazde, și noile transferuri, de la echipa Star Pro Optimum, Codarcea Ariana, Cutean Adelina, Toader Andreea, Cotoară Andreea, Fulea Anastasia și Mitrofan Iulia (revenind de la CSM Unirea Alba Iulia).

„Ne bucurăm pentru faptul că am progresat și asta o demonstrează rezultatele și golurile marcate 100 la număr până acum și 11 victorii din tot atâtea meciuri. Dorim ăa mulțumim public clubului Star Pro Optimum pentru disponibilitatea de a transfera fetele la Student Sport Alba Iulia și prin oportunitatea oferită fetelor de a juca în cea mai puternică competiție intre cluburi din România. Suntem convinși că suntem pe drumul cel bun și tot odată avem bucuria de a crede în visul nostru, acela de a ne califica în fazele finale ale Campionatului Național U15 Elite„, a declarat Cătălin Costea, președintele clubului ACS Student Sport Alba Iulia.

Mai trebuie precizat faptul că la echipa de senioare a fost instalat antrenor principal Mihai Ciorgovean (Școala de Fotbal Valea Frumoasei)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI