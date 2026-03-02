Student Sport Alba Iulia, prima victorie în Liga Elitelor | Himcinschi și Mincă, în staff-ul tehnic al grupării albaiuliene!
Student Sport Alba Iulia, echipa de fotbal feminin, a reușit prima victorie în Liga Elitelor Under 15, scor 5-3 (3-0), cu Interstar Sibiu. De asemenea, merită consemnat faptul că în staff-ul tehnic al grupării din Cetatea Marii se regăsesc foștii uniriști Adorian Himcinschi (antrenor coordonator) și Mihai Mincă (antrenor cu portarii)
În acest sezon, Student Sport Alba Iulia (parteneriat cu Corvinul Hunedoara) are 11 victorii din tot atâtea jocuri, iar runda viitoare se deplasează la Universitatea Olimpia Cluj (miercuri, 4 martie)
Meciul contând pentru runda a doua s-a disputat la Micești, în prezența a aproximativ 200 de spectatori, golurile fiind marcate de Lavinia Șuteu – hat-trick și Csaszar Maya – dublă
Citește și: Student Sport Alba Iulia, primul loc, cu maximum de puncte, la Under 15, fotbal feminin
La acestă partidă au debutat , la gazde, și noile transferuri, de la echipa Star Pro Optimum, Codarcea Ariana, Cutean Adelina, Toader Andreea, Cotoară Andreea, Fulea Anastasia și Mitrofan Iulia (revenind de la CSM Unirea Alba Iulia).
„Ne bucurăm pentru faptul că am progresat și asta o demonstrează rezultatele și golurile marcate 100 la număr până acum și 11 victorii din tot atâtea meciuri. Dorim ăa mulțumim public clubului Star Pro Optimum pentru disponibilitatea de a transfera fetele la Student Sport Alba Iulia și prin oportunitatea oferită fetelor de a juca în cea mai puternică competiție intre cluburi din România. Suntem convinși că suntem pe drumul cel bun și tot odată avem bucuria de a crede în visul nostru, acela de a ne califica în fazele finale ale Campionatului Național U15 Elite„, a declarat Cătălin Costea, președintele clubului ACS Student Sport Alba Iulia.
Mai trebuie precizat faptul că la echipa de senioare a fost instalat antrenor principal Mihai Ciorgovean (Școala de Fotbal Valea Frumoasei)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia, grupă infernală în turneul final al Conference Cup | După calificarea istorică, adversari de calibru: Galatasaray SK, Panionios GSS și Tenerife Echeide
CSM Unirea Alba Iulia, grupă infernală în turneul final al Conference Cup | După calificarea istorică, adversari de calibru: Galatasaray SK, Panionios GSS și Tenerife Echeide, pentru campioana României la polo feminin CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, și-a aflat adversarii din turneul final al Conference Cup, după calificarea istorică reușită în […]
FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, locul 2 pe echipe și 30 de medalii la Cupa Bega | Vezi sportivii care au urcat pe podium
Înotătorii de la LPS Alba Iulia, pregătiți de Daniela Bob, locul 2 pe echipe și 30 de medalii la Cupa Bega Reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au cucerit 30 de medalii și s-au clasat pe locul secund la recentul concurs de înot Cupa Bega. Citește și: FOTO: Cinci înotători de la LPS Alba […]
CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin
CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin, speranțe CSȘ Blaj s-a calificat la turneul semifinal Under 15 la volei masculin într-o manieră categorică, echipa din „Mica Romă” condusă de antrenorul Alexandru „Delu” Man trecându-și în cont numai victorii, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
4 martie 2026 | Exercițiu de alarmare în România, miercuri: La ce oră sună alarmele în Alba și celelalte județe din țară
4 martie 2026 | Exercițiu de alarmare în România, miercuri: La ce oră sună alarmele în Alba și celelalte județe...
Cum va fi vremea de Paște 2026: Minivacanță pascală cu aer de primăvară, temperaturi ridicate și ploi slabe la început de aprilie
Cum va fi vremea de Paște 2026: Minivacanță pascală cu aer de primăvară, temperaturi ridicate și ploi slabe la început...
Știrea Zilei
FOTO | Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual: Ce sarcini are „Lupșanu”
Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual Primăria unei comune de munte din Alba, Lupșa,...
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de...
Curier Județean
FOTO | Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”
Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței...
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an...
Politică Administrație
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”
Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...