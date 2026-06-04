CSM convoacă Adunările Generale ale curților de Apel, tribunalelor și judecătoriilor din România: Proiectul noii legi a salarizării, fir roșu pe agenda reuniunilor
CSM convoacă Adunările Generale ale curților de Apel, tribunalelor și judecătoriilor din România: Proiectul noii legi a salarizării, fir roșu pe agenda reuniunilor
În şedinţa extraordinară de joi, 4 iunie 2026, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât convocarea Adunărilor Generale ale curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor pentru data de 9 iunie 2026, „în vederea exprimării unui punct de vedere faţă de campania de decredibilizare continuă a puterii judecătoreşti, precum şi faţă de Proiectul de Lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice”.
„Măsura adoptată a fost necesară, în primul rând, faţă de contextul general din ultima perioadă, care a vizat discreditarea şi stigmatizarea constantă a puterii judecătoreşti în România, precum şi de poziţia unanimă a tuturor preşedinţilor curţilor de apel care au transmis Consiliului că există o stare de tensiune majoră în rândul corpului profesional al judecătorilor pe fondul acestei campanii negative şi al negării eforturilor deosebit de mari ale magistraţilor pentru realizarea actului de justiţie, în contextul volumului foarte mare de activitate şi al deficitului cronic de personal.
Totodată, măsura este necesară în vederea exprimării punctului de vedere faţă de proiectul de lege vizând salarizarea, care prin conţinut şi efectele pe care le va produce neagă rolul şi locul puterii judecătoreşti în statul de drept şi, odată cu acesta, însuşi statul de drept în România.
Secţia pentru judecători transmite corpului profesional că sprijinul individual al fiecăruia este esenţial pentru Consiliu, care în funcţie de evoluţie va convoca în viitor adunările generale ale judecătorilor pentru reacţii ferme care să conducă la apărarea puterii judecătoreşti, asigurând întreg corpul profesional de implicarea deplină a Consiliului în garantarea şi apărarea statutului magistratului în România”, se arată într-un comunicat de presă al Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
foto – Protest la Judecătoria Alba Iulia (arhivă, cu rol ilustrativ)
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