REGULAMENT nou de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Alba Iulia pus în consultare preliminară: DOCUMENTUL
REGULAMENT nou de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Alba Iulia pus în consultare preliminară: DOCUMENTUL
Primăria Alba Iulia a suspus atenției publice, spre consultare preliminară, propunerea noului Regulament de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Alba Iulia.
Documentul reprezintă prima revizuire a regulamentului în vigoare și a fost elaborat în temeiul Legii nr. 184/2013 privind publicitatea. Noua propunere urmărește actualizarea cadrului de reglementare a publicității în municipiu, în acord cu cerințele legislative actuale și cu viziunea de dezvoltare urbană a orașului.
Această etapă de consultare are loc înainte de declanșarea procedurii oficiale de transparență decizională, prevăzută de Legea nr. 52/2003.
Cum pot fi trimise propunerile și observațiile
„Dorim să implicăm publicul și toate părțile interesate încă din fazele incipiente ale procesului, pentru ca propunerile și observațiile dumneavoastră să poată fi integrate în mod real în forma finală a regulamentului. Așteptăm observații, sugestii și propuneri din partea tuturor persoanelor interesate – cetățeni, operatori economici, agenții de publicitate sau orice altă parte interesată.”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Propunerile și observațiile pot fi transmise prin următoarele modalități:
Persoană de contact: Arhitect Șef Alexandru Damian
E-mail: [email protected]
Telefon: 0372 586 433
Fizic: Registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia – Camera 8
Program de lucru: Luni–Joi: 7:30–16:00 | Vineri: 7:30–13:30
Interdicții generale prevăzute de regulament
Regulamentul interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe clădiri ale autorităților publice, instituțiilor de învățământ și cultură, pe monumente istorice, în zone protejate, pe clădiri degradate sau cu elemente arhitecturale valoroase, precum și în cimitire, lăcașuri de cult, parcuri, spații verzi, locuri de joacă și zone de odihnă.
De asemenea, publicitatea nu poate fi amplasată pe carosabil, în intersecții sau în apropierea acestora, pe poduri, pasaje, indicatoare și alte elemente de semnalizare rutieră, pe arbori ori pe împrejmuiri, cu excepțiile expres prevăzute de regulament. Scopul acestor restricții este protejarea patrimoniului construit, a spațiului public și a siguranței circulației.
Propunerea de regulament poate fi studiată AICI.
foto – Afișaj electoral în Alba Iulia (arhivă, cu rol ilustrativ)
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