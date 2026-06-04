FOTO | 700 de copii din 30 de centre sociale au participat la Alba Iulia la o sărbătoare specială a copilăriei: „Zbor spre viitor”
Alba Iulia a devenit, pentru câteva ore, locul de întâlnire al copiilor din cele 30 de centre sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei. Aproximativ 700 de copii, însoțiți de educatori și voluntari, au participat joi, 4 iunie 2026, la evenimentul „Zbor spre viitor”, o sărbătoare a copilăriei, a prieteniei și a încrederii în viitor.
Manifestarea a debutat la Catedrala Reîntregirii, desfășurându-se cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. De aici, copiii au pornit în defilare prin Cetatea Alba Iuliei, în sunetul fanfarei Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, îndreptându-se spre Piața Cetății, unde a avut loc programul artistic.
Tema din acest an, „Zbor spre viitor”, a continuat simbolic povestea începută anul trecut prin evenimentul „Pelerini spre viitor”. Dacă atunci copiii au fost invitați să pornească la drum cu încredere și curaj, ediția din acest an a vorbit despre creștere, despre puterea de a visa și despre aripile pe care fiecare copil le poate deschide atunci când este încurajat și susținut.
Momentul central al zilei a fost reprezentat de un amplu flashmob pregătit de copiii din centrele sociale, care au dansat și au cântat împreună pe melodia special adaptată pentru această ediție. Mesajul transmis a fost simplu și puternic: „Hai cu noi!” – o invitație adresată tuturor celor care aleg să fie alături de copii în drumul lor spre viitor.
„Astăzi am văzut un moment artistic desebit, precum și bucuria unor copii care au prins curaj, au cântat împreună și au spus, într-un fel foarte simplu, că vor să fie însoțiți pe drumul lor. «Hai cu noi!» este chemarea lor, iar pentru noi rămâne o responsabilitate frumoasă: să le fim aproape, să îi încurajăm și să îi ajutăm să privească spre viitor cu încredere”, a declarat Daniela Truța, director executiv al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și manager al proiectului.
Momentul final a oferit una dintre cele mai impresionante imagini ale zilei. Aproape 700 de copii și educatori s-au așezat împreună în forma literei V, simbolul care a însoțit întreaga ediție din acest an. În povestea copiilor, V-ul a devenit semnul viitorului spre care privesc, al visurilor pe care le poartă în suflet și al bucuriei de a spune: „voi contați, voi puteți, voi sunteți viitorul”.
Într-un singur glas, copiii au rostit mesajul „Suntem copiii în zbor spre viitor!”, iar apoi au eliberat spre cer sute de baloane colorate. Fumigenele multicolore și efectele vizuale au completat un final spectaculos, primit cu emoție și aplauze de cei prezenți.
După încheierea momentului artistic din Piața Cetății, copiii au participat la o masă festivă pregătită special pentru ei, ca parte a acestei zile dedicate bucuriei, revederii și prieteniei.
Evenimentul a fost posibil datorită implicării personalului centrelor sociale, a voluntarilor și a tuturor celor care au ales să fie alături de copii în această zi. Organizatorii au adresat mulțumiri voluntarilor Asociației Emanoil, Fanfarei Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Radio Reîntregirea, precum și sponsorilor care au contribuit la desfășurarea evenimentului: Societatea Mercur SRL, Societatea Ancău Company, Alpin 57 Lux, Cofetăria Corina Alba Iulia și Banca Transilvania Sucursala Alba.
Evenimentul a fost organizat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie” (SMIS 329525), implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Șona și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, a precizat Biroul de presă al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.
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