Eugen Tomac, desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan: Care sunt următorii pași constituționali
Eugen Tomac, desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan: Care sunt următorii pași constituționali
Eugen Tomac a fost desemnat, joi, 4 iunie 2026, candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.
„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul în poziția de prim-ministru.
În mai 2025, românii au avut alegeri, au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. A doua temere, una economică”, a declarat președintele.
„În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național, 4 partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni menționate, imaginea externă a României și încrederea partenerilor sunt mult mai bune, iar situația financiară a României este mai bună.
Numai că în timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid interesului național.
S-a ajuns inclusiv în punctul în care pare normal ca forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025.
Cine e de vină că această coaliție a funcționat cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, asta e democrația, oamenii dezbat și își fac o opinie despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul.
Direcția dorită de români este direcția pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare, finalizarea cât mai bună a PNRR și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului. Românii își doresc digitalizare și limitarea corupției”, a mai spus șeful statului.
„Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea partidelor pro-europene și pro-occidentale din Parlament. Noul Guvern va avea o singură țintă, binele comun al României. Voi prezenta Parlamentului României un Guvern tehnic, nu unul politic, o echipă de specialiști”, a anunțat Eugen Tomac după nominalizare.
Cine este Eugen Tomac
Eugen Tomac, lider al Partidului Mișcarea Populară (PMP), s-a născut în anul 1981 în sudul Basarabiei, într-o zonă care astăzi aparține Ucrainei, și are cetățenie română și moldovenească. A urmat studii de istorie la Universitatea din București, iar la începutul carierei a fost implicat în activități legate de tineri și diaspora românească, lucrând ca istoric și jurnalist.
Ulterior, a intrat în administrația publică, unde a ocupat funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, instituție responsabilă cu sprijinirea comunităților românești din afara țării. De asemenea, a fost consilier în Administrația Prezidențială, ceea ce i-a consolidat poziția în zona politică. Din 2013 conduce Partidul Mișcarea Populară, formațiune politică de orientare pro-europeană.
În 2019 a devenit în premieră membru al Parlamentului European, unde a activat pe teme precum relațiile Uniunii Europene cu Republica Moldova, drepturile românilor din diaspora și securitatea în regiunea est-europeană. În discursul său politic, susține frecvent integrarea europeană a Republicii Moldova și reducerea influenței ruse în regiune. În ultimii ani, numele său a fost menționat și în contextul unor posibile scenarii politice interne din România, inclusiv ca potențial candidat pentru funcții executive importante. El se află la al doilea mandat în Parlamentul European, fiind reales la alegerile europene din 2024 și activând în grupul politic Renew Europe.
În prezent, deține funcția de consilier onorific al președintelui României, calitate în care se ocupă de relația cu Diaspora. A fost numit în această funcție în octombrie 2025.
Următorii pași constituționali
După nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.
Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri.
Tot Constituția spune că „la cel mult 10 zile de la desemnare, are loc votul în Parlament”, adică votul de încredere la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat Guvernul pe care îl propune. Matematica parlamentară este dificilă, în cazul lui, reamintește Hot News.
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