Peste 3 milioane de euro pentru înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Cergău: Proiect major de infrastructură pentru cele trei sate componente

Comuna Cergău din județul Alba, formată din satele Cergău Mare, Cergău Mic și Lupu, se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din ultimii ani: realizarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale, proiect menit să aducă un standard modern de confort și siguranță energetică pentru locuitori.

Proiectul prevede înființarea unei rețele de distribuție complet noi, capabilă să deservească gospodăriile populației, instituțiile publice și agenții economici din zonă. Investiția vizează introducerea gazelor naturale într-o localitate în care această utilitate lipsește în prezent, urmând să reducă dependența de combustibili tradiționali și să sprijine dezvoltarea economică locală.

Sistem modern de tip „smart grid” pentru gaze naturale

O caracteristică importantă a proiectului este implementarea unei infrastructuri inteligente de distribuție. Rețeaua va fi dotată cu echipamente moderne de monitorizare și control, precum senzori de presiune și debit, vane automate, precum și contoare inteligente capabile să transmită date în timp real către un dispecerat centralizat.

Acest tip de sistem permite o gestionare eficientă a consumului, detectarea rapidă a eventualelor avarii și intervenții mai rapide în caz de necesitate, contribuind astfel la creșterea siguranței în exploatare.

Rețea de conducte de peste 30 de kilometri

Conform documentațiilor tehnice, proiectul prevede realizarea unei rețele extinse de conducte, cu o lungime totală estimată la aproximativ 30–36 kilometri, care va acoperi integral cele trei sate ale comunei. De asemenea, sunt prevăzute peste 900 de branșamente individuale pentru conectarea gospodăriilor la sistemul de gaze naturale.

Rețeaua va fi realizată din conducte de polietilenă de înaltă densitate, materiale moderne utilizate în infrastructura de distribuție a gazelor, proiectate pentru durabilitate și siguranță în exploatare.

Racordare la sistemul național de transport

Alimentarea cu gaze naturale a comunei Cergău va fi realizată printr-un punct de racord la infrastructura națională de transport, prin intermediul unei stații de reglare-măsurare-predare. De aici, gazele vor fi distribuite către consumatori prin rețeaua locală nou construită.

Investiție de milioane de euro

Valoarea estimată a proiectului se ridică la aproximativ 17,9 milioane de lei, fără TVA, investiția urmând să fie finanțată prin programe naționale sau alte surse de finanțare publică destinate dezvoltării infrastructurii de utilități.

Stadiul actual al proiectului

Primăria Cergău a lansat, joi, 4 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Investiții sistem inteligent de distribuție de gaze naturale în comuna Cergău cu satele aparținătoare (Cergău Mare, Cergău Mic și Lupu), județul Alba”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 16.335.032 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 22 iunie 2026.

Beneficii pentru comunitate

Implementarea sistemului de gaze naturale va aduce beneficii semnificative pentru locuitorii comunei Cergău, de la reducerea costurilor de încălzire și creșterea confortului în gospodării, până la îmbunătățirea calității vieții și stimularea dezvoltării economice locale.

Prin acest proiect, comuna face un pas important către modernizarea infrastructurii și alinierea la standardele actuale de utilități publice, într-un context în care accesul la gaze naturale reprezintă un factor esențial de dezvoltare pentru mediul rural.

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