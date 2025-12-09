Student Sport Alba Iulia, primul loc, cu maximum de puncte, la Under 15, fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia a terminat primul loc, cu maximum de puncte și un golaveraj impresionant, la Under 15, fotbal feminin
Echipa Student Sport Alba Iulia, care colaborează cu Corvinul Hunedoara, a terminat pe prima poziție, cu maximum de puncte și un golaveraj impresionant, 100-4, în Seria 4 a Campionatului Național de fotbal feminin Under 15.
Citește și: Student Sport Alba Iulia, victorie importantă în derby-ul de la Under 15 la fotbal feminin și maximum de puncte
Numai alte două echipe, Rapid (Seria 1, golaveraj 122-3) și Universitatea Craiova (Seria 8, golaveraj 99-2), au mai câștigat toate cele 10 meciuri susținute.
În ultima rundă, CSM Unirea Alba Iulia, clasată pe treapta a treia a podiumului, cu 16 puncte, a pierdut acasă cu Interstar Sibiu, scor 0-2 (0-1), vizitatoarele situându-se pe locul secund, cu 21 de puncte. În schimb, Student Sport Alba Iulia a învins în deplasare pe LPS Târgu Mureș, scor 12-0 (7-0), goluri marcatde de Maria Lavina Șuteu și Maya Csaszar – câte 3, Georgiana Țâr, Antonia Pol, Alessia Samoilă, Ioana Bogdan, Alexandra Nedelea și portarul Daria Sibișean – câte unul.
Student Sport Alba Iulia a terminat în premieră pe prima poziție în sezonul regular și a acces în Grupa de Elită (faza a doua a competiției fotbalistice) alături de alte câștigătoare de serii. Lotul este alcătuit din Samoilă Alessia, Moldovan Ilinca, Țâr Antonia, Pol Antonia, Achim Antonia, Oprea Sofia, Buta Timeea, Sibișan Daria, Cristea Raluca, Palanciuc Iris, Csaszar Maya, Șuteu Lavinia (căpitan), Urs Antonia, Aloman Maria, Stroe Nicol, Dogar Eliza, Alexandra Nedelea, Bogdan Ioana Amira, Pașca Ioana; iar din staff-ul tehnic fac parte Lucian Popa – antrenor, Lucian Ionaș – delegat și Antonia Botescu – team manager.
„Cea mai mare performanță am reusit-o cu adevărat abia în ultima etapă. Dacă până acum eram obișnuiți cu Lavinia sau Maya să marcheze de această dată pe tabela de marcaj au apărut nume noi, unele dintre jucătoare fiind la primul gol în actuala editie. Bucuria este si mai mare cand le vezi cum trec peste diferite hopuri și se prezintă la antrenamente sau jocuri în ciuda multor obstacolelor ce vin în viata unei echipe de fotbal”, a declarat Cătălin Costea, președintele ACS Student Sport Alba Iulia.
La gruparea din Cetatea Marii Uniri, pe lângă grupele de fotbal feminin își fac loc și micuții fotbaliști, aceștia fiind conduși, de la vârste fragede, spre primii pași în „sportul rece”, de antrenorii Dumitru Martescu, Andrei Enceanu și Denis Iosa
