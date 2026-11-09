Iarna 2026-2027 ar putea aduce zăpadă și în zonele joase! ANM: Vortexul polar poate schimba radical vremea de sărbători
Iarna 2026-2027 ar putea aduce zăpadă și în zonele joase! ANM: Vortexul polar poate schimba radical vremea de sărbători
România ar putea avea parte de un peisaj autentic de iarnă de sărbători, cu zăpadă inclusiv în zonele joase, nu doar la munte. Deși estimările meteorologice indică temperaturi medii peste valorile normale pentru următoarele luni, specialiștii ANM avertizează că sunt posibile și episoade de frig intens, însoțite de ninsori consistente.
Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat luni, la conferința Focus Energetic, că evoluția unui vortex polar mai slab ar putea favoriza pătrunderea maselor de aer rece până în sudul Europei, crescând șansele unor ninsori inclusiv în regiunile joase ale României.
„Aș merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase”, a declarat reprezentanta ANM.
Noiembrie aduce primele semnale de iarnă în zonele joase
Potrivit estimărilor sezoniere realizate în cadrul programului Copernicus, luna noiembrie ar putea înregistra temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul climatologic, dar și un regim al precipitațiilor ușor excedentar, în special în vestul și centrul țării.
Meteorologii nu exclud apariția unor precipitații mixte sau chiar a ninsorilor în zonele mai joase din centrul țării, spre sfârșitul acestei săptămâni și începutul săptămânii viitoare. Semnalul este însă, deocamdată, unul incert.
Decembrie și ianuarie, mai calde decât normalul, dar cu episoade de ger
Pentru luna decembrie, prognozele indică temperaturi medii peste normalul perioadei și precipitații mai abundente în jumătatea vestică a țării. Cantitățile de apă ar putea depăși valorile obișnuite cu 5-25 de litri pe metru pătrat.
Chiar și în aceste condiții, prima lună de iarnă poate aduce nopți geroase, cu temperaturi care, în cele mai reci intervale, pot coborî sub -20 de grade Celsius.
Nici luna ianuarie nu se anunță lipsită de surprize. Deși temperatura medie ar putea fi cu 1-2 grade peste normalul climatologic, aceasta rămâne, statistic, cea mai rece lună a anului. În plus, sunt posibile precipitații excedentare în vestul, nordul și centrul țării, cu abateri de 15-25 de litri pe metru pătrat.
Vortexul polar, un factor important pentru vremea de sărbători
Evoluția vortexului polar și fenomenul El Niño sunt printre factorii globali urmăriți de meteorologi pentru anticiparea evoluției vremii în Europa. Un vortex polar mai slab poate permite aerului arctic să coboare spre latitudini sudice, favorizând apariția unor episoade de iarnă severă.
Pentru februarie, estimările mențin semnalul unor temperaturi medii cu 1-2 grade peste normal, în timp ce precipitațiile ar putea fi, de asemenea, mai abundente decât media climatologică. Tendința unor temperaturi peste normal s-ar putea păstra și în martie, fără ca acest lucru să excludă revenirea temporară a vremii de iarnă.
Temperaturi peste medie nu înseamnă o iarnă fără zăpadă
Meteorologii atrag atenția că prognozele sezoniere trebuie interpretate cu prudență, deoarece vizează intervale lungi și nu pot anticipa cu precizie evoluția vremii de la o zi la alta.
O temperatură medie lunară peste normal nu exclude perioade scurte de frig accentuat, ger sau ninsori importante. Tocmai alternanța dintre intervalele mai calde și pătrunderile de aer rece ar putea caracteriza lunile următoare.
Așadar, chiar dacă iarna 2026-2027 se conturează ca fiind mai caldă decât media climatologică, posibilitatea unor episoade autentice de iarnă, inclusiv cu strat de zăpadă în zonele joase de sărbători, rămâne deschisă.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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